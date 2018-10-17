居民接通知信 柔府勞工村又要建？













（大山腳17日訊）柔府勞工村死灰復燃？備受爭議的柔府勞工村，經過柔府村居民們積極反對後，檳州上訴局於今年9月20日正式撤銷有關發展准證，然而4天前，毗鄰的甘榜德蘇順居民又突然接到威省市政局發出的通知信，指有關發展商申請在柔府勞工村原址興建勞工村。

通知信內註明，勞工村計劃是在lot 14750 MK 13，這地段毗鄰的地主或居民，如果要反對計劃進行，必須在通知信發出的21天內作出反對。

限21天內反對

甘榜德蘇順居民受訪時說，居民對發展商再次申請建勞工村深感無奈，並表示會反對到底。不過也有居民則認為無論怎樣反對也無用，只希望當局建勞工村的同時，也要把當地的排水和交通系統做好。

居民彭炳武（54歲，建築工友）指出，10月11日威省市政局官員把通知信張貼在其住家，不過不知為何，官員再次把通知信取回，過後不久，他又收到市局郵寄的通知信。

他說，本身會反對勞工村進行是因為當地是水災黑區，交通也非常阻塞，擔心一旦勞工村建成，會加劇水災和交通阻塞的情況。

他舉例，去年11月的水患，甘榜德蘇順的住家被水淹高達3尺，居民們擔心勞工村建好後，水災情況會更加嚴重。

另一名不願具名的男居民表示住家也有收到通知信，然而他質問當局，為何只發通知信給甘榜德蘇順的村民，當局也應該收集毗鄰包括柔府村的村民意見。他說，市局官員是在本月11日把通知信張貼在其住家牆壁上，一收到通知信，他就去找村長，但村長卻叫他去找州議員。他將會到武吉丁雅區州議員魏曉隆的服務中心，希望獲得一個交代。

之前成立的反對柔府勞工村委員會成員詹德榮受詢時說，據他所知，甘榜德蘇順有17間住家收到通知信，由於他已經卸下職務，居民的反對應交給現任村長和議員來解決。

他說，前州議員王敬文和反對柔府勞工村委員會積極協助居民向上訴局撤銷勞工村的准證，他們的任務也已經完成。

檳州政府是於2013年宣布柔府勞工村計劃，當時引起了居民反彈，並多次舉行和平請願活動。2017年，計劃建勞工村地段的毗鄰地主入稟檳州上訴局反對此計劃進行，9月20日上訴局撤銷發展准證。

鄒振祥盼做好設施

居民鄒振祥（66歲）一收到通知信就交給社委會。他說，上次並沒有收到通知信，這是首次收到通知信。他不反對建勞工村，但希望當局把設施做好，尤其是排水系統。

記者嘗試聯繫武吉丁雅區州議員魏曉隆針對上述事件作出回應，但其手機進入留言信箱。其助理受詢時說，魏曉隆服務中心至今還沒正式接到關於勞工村的投訴。

他說，今晚服務中心有開辦服務，居民們若有任何問題，可以到服務中心尋求協助。

憂屋子結構受影響

居住在甘榜德蘇順的柏娜芝比萊（67歲）說，4天前有官員到來張貼通告，當時她在屋內，但官員二話不說就離開了，其通知信至今還張貼在牆上。

她和家人共7人居住在甘榜德蘇順，對於發展商再次申請建勞工村，他們一家人深感無奈，並認為就算反對也無效。

“之前我們反對了計劃被撤銷，如今又說要建了。我們是怕勞工村建時，我們的屋子結構受到影響，以及水災的情況會更加嚴重。”