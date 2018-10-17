主婦接詐騙電話 奉上逾11萬孩子教育金









（威南17日訊）詐騙集團轉移目標了，瞄準不看報紙也不看電視，更鮮少與外界接觸的家庭主婦為詐騙對象。威南一名家庭主婦接獲來電，對方自稱是登嘉樓警局人員，指她個人資料被人盜用在銀行開戶頭洗黑錢，所以要檢查她的銀行存款。婦女不疑有詐，依指示分2次將11萬令吉8620匯到2個銀行戶頭，事隔近一個月後丈夫問起，她才驚覺自己受騙。

無獨有偶，警方在吉隆坡也接獲另一宗投報，受害者同樣匯款給上述2個銀行戶頭。

夫問起驚覺受騙

來自威南五公司花園的女事主林巧妹（41歲），平時在家車衣，丈夫沈國龍（44歲）則在越南工作，是一名機械維修人員。

林巧妹說，9月17日早上約10時，一名自稱是登嘉樓華裔警員的男子來電說捉到一名涉及洗黑錢的華裔男子，對方盜用了她的個人資料在一家銀行開戶頭洗黑錢，所以警方要檢查她的銀行存款。

騙徒為了安其心，主動教她上網查看來電的號碼確是登嘉樓警局的號碼，間中還轉接其電話給2名武吉安曼警官，以取信於她。在她透露自身的銀行定存數額後，對方便指示她把錢匯入2個銀行戶頭供檢查，若她不合作將被逮捕。

男子自稱登州警員

騙徒給了她2個戶頭號碼，還提醒她不要到銀行櫃台進錢，而是使用自動存款機（CDM），這樣閉路電視會錄下匯款過程，屆時案件若帶上法庭可作為證據。

林巧妹指出，對方還教她若銀行職員問她提款的目的，就說有急用，若銀行職員再多問，就可能與詐騙集團有合作。

於是，林巧妹當天中午先把3萬7320令吉匯入一名巫裔男子的銀行戶頭，下午又花了近1時，到銀行存款機匯入8萬1300令吉至一名華裔男子的戶頭，總額是11萬令吉8620令吉。

“對方向我要了我的銀行戶頭號碼，說錢檢查後會退還給我，連定期存款的利息也會付給我。一旦檢查完畢，會再聯絡我。”

她匯款後，從未向他人透露此事，當天匯了第一筆錢後，中午她還和姐姐一起帶生病的兒子去看醫生，但她說不知為何自己卻從未想到要告訴他人。

直到昨晚，丈夫問起兩人聯名的銀行定存時，林巧妹才向丈夫說出此事。沈國龍發現妻子已受騙，於是昨晚馬上帶她到警局報案。

爪夷州議員方美錸今午在其服務中心召開記者會，讓林巧妹道出其受騙經過。出席者有沈國龍、威省市議員王育璇、高淵社委會主席杜建國及方美錸助理劉絲微。

妻平時沒看報紙電視

沈國龍說，這筆定存都是他的血汗錢，本來是要作為2名孩子未來的教育基金，受騙後雖難受，但妻子平時沒看報紙也不看電視，此次受騙也不能怪她。

他說，揭發此事是要提醒民眾警惕詐騙集團的行騙手法，以免有人上當，同時呼吁警方盡快處理此案。

詐騙集團改撥家用電話

方美錸指出，在本月內威南警方已接獲11宗詐騙案的投報案件，近日詐騙集團更是直接撥打用戶的家用電話行騙，因此民眾務必要提高警惕。

他說，警方告知，今年最大宗的詐騙案是發生在威南的一宗愛情包裹案件，受害者是一名工廠的老板娘。

“如果民眾接到自稱是政府、警局或銀行的來電都要小心，這些機構都不可能打電話給我們的，最好是直接到警局、銀行或議員的服務中心查問，以免受騙。”

方美錸也提醒民眾，不要相信在臉書放貸的貸款公司，以免中招。針對林巧妹的案件，他說會函致全國及檳州總警長，要求關注詐騙案事件。

他說，警方在吉隆坡也接獲另一宗投報，受害者同樣匯款給上述2個銀行戶頭。