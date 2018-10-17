傳生前錄音檔聽到慘叫聲 傳卡舒吉遭活活肢解

（華盛頓、利雅得17日訊）美國《華盛頓郵報》的沙地籍異見記者卡舒吉失蹤一案繼續延燒，早前傳出沙地官方準備承認在審問過程中，意外誤殺卡舒吉，但土耳其官員向美媒透露，這起事件並非意外，而是蓄意謀殺。土耳其當局取得卡舒吉智能手錶的錄音檔，當中聽到長達7分鐘的慘叫聲，相信他遭到活活肢解而死。

土耳其及沙地的聯合調查小組昨天在沙地駐土耳其伊斯坦堡領事館完成搜證工作，有官員透露，已發現卡舒吉遇害的證據。

專門報道中東新聞的獨立媒體《中東眼》引述不具名的土耳其官員說，他聽過完整的錄音檔，從中可以聽出卡舒吉被綁在桌子上，活生生遭到肢解，整棟領事館都聽到他的淒厲慘叫聲，過程長達7分鐘，最後他被注射了不明藥物，慘叫聲才停止。

報導還稱，沙地官員是一邊聽音樂一邊將卡舒吉分屍，期間沙地駐伊斯坦堡總領事奧泰比一直在場。

另外，半島電視台也報導，土耳其官方已掌握長達11分鐘的錄音檔，警方利用聲音技術分析研判，發現現場除了卡舒吉，另有3名據信為沙地男子的聲音。另有官員說，卡舒吉一踏進領事館就遭到攻擊，根本沒有經過審訊。

特朗普斥未審先判

美國總統特朗普批評各國對沙地的譴責越來越多，這對屬於未審先判，形容情況如早前美國高院大法官卡瓦諾被認定曾性侵他人一樣。

特朗普指，沙地國王薩勒曼及王儲穆罕默德均否認對事件知情，又指早前認為卡舒吉的死可能是流氓殺手自作主張的言論，是基於他與薩勒曼交談後得出的解讀。

美國國務卿蓬佩奧已經專程前往利雅德，與薩勒曼及穆罕默德會面，了解情況。蓬佩奧在會面後稱，沙地當局承諾就事件對高級官員進行問責。

G7促全面徹查

在卡舒吉事件陰霾下，多家西方企業表明放棄派代表出席下周五在利雅得舉行、有“沙漠達沃斯”稱號的“未來投資倡議”會議，包括國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德已決定推遲中東行程，不出席該會議。此外，七國集團（G7）外長發表聯合聲明，促請沙地和土耳其合作，對卡舒吉失蹤案進行全面、可信和透明的調查。

統籌審問高官為心腹 美媒駁沙地王儲不知情

沙地異見記者卡舒吉疑遭肢解，被指是幕後黑手的沙地王儲穆罕默德在與特朗普通電時否認自己知情，不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，負責拷問卡舒吉的團隊是情報部門高官，與穆罕默德關係密切。

CNN引述消息報導，拷問卡舒吉任務是由沙地主要情報機關穆卡巴拉綜合情報局總監(GIP)一名高層負責統籌，消息形容該高層與穆罕默德關係密切，屬接近權力核心的人物。而早前也有美國官員形容，此任務關係重大，根本不可能在王儲不知情下進行。

質疑私通敵國卡塔爾

此外，又有消息指，涉案的高官特別組成自己的團隊，派他們親自拷問卡舒吉，他們懷疑卡舒吉私通沙地敵國卡塔爾。暫時無證據顯示卡舒吉與卡塔爾有聯繫。沙地等多個中東國家去年指控卡塔爾支持恐怖主義勢力，宣布與卡塔爾斷交。