【歐洲國家聯賽】1比2遭法國逆轉德 國繼續沉淪





（巴黎17日訊）歐洲國家聯賽A級第1組焦點戰在法蘭西球場結束，德國客場以1比2遭世界杯冠軍法國逆轉，繼續沉淪。法國7分領跑，德國3戰僅1分墊底。克羅斯罰入點球，格里茲曼梅開二度反超。

德國上仗0比3慘負荷蘭，此次輪換5人並變陣3-4-3，曼市邊鋒薩內首發出場。法國熱身賽戰平冰島，姆巴佩和坎特領銜4人輪換，格里茲曼和吉魯繼續出場。

德國1年輸6場

德國已經到了降級的邊緣，而他們糟糕的狀態也讓人擔憂。德國在正式比賽最近4場1平3負，丟了7球而且僅打進1粒點球，已經淪為攻不成守不就的球隊。德國今年已經先後輸掉6場比賽，這是日耳曼戰車歷史上首次遭遇如此尷尬的境況。德國先後0：1巴西、1：2澳洲、0：1墨西哥、0：2韓國、0：3荷蘭以及本場1：2法國。德國今年共進行11場比賽，其中只有1場保持零封。德國上一次防守數據比這糟糕，還要追溯到54年前。

在比賽進行至第14分鐘，薩內的傳中球打在法國中後衛金彭貝的手臂上。德國贏得點球。儘管法國門將洛里觸碰到克羅斯罰出的點球，卻依然沒能阻擋皮球飛入球網。上半場，德國進攻速度增快，冒險的直塞和更加直接的後場長傳都增多了。進攻中，薩內有一定的衝擊力，但是傳球和射門的處理還欠缺火候。維爾納和格納布里更多是利用個人能力單兵作戰。

在防守中，面對大舉壓上的法國時，德國很難獲得喘息的機會，後衛間又出現協防失誤的情況，這也是德國此役葬送好局的原因之一。法國第62分鐘扳平比分，埃爾南德斯的低平傳中球準確找到格里茲曼，後者的高質量頭球讓德國隊門將諾伊爾無可奈何。第80分鐘，馬圖伊迪在禁區內被胡梅爾斯放倒，法國獲得點球，格里茲曼一蹴而就。

從本場的技術統計來看，德國的控球率達到56%佔上風。在其他關鍵數據中，德國都處於下風，射門次數12比14，射正4比6，任意球10比14。

目前2勝1平的法國牢牢佔據小組頭名，積3分的荷蘭與積1分的德國位列其身後。

勒夫：法國不該獲得點球

德國主帥勒夫賽後說：“這個結果讓我很失望，但是這場輸球和上週六相比是不一樣的，因為球隊的表現非常出色，相比踢荷蘭，我們提高很多。我仔細回看比賽錄像，我認為點球判罰是錯誤的，胡梅爾斯根本就沒碰到馬圖伊迪，是馬圖伊迪碰到自己的腳摔倒的。”

法國已15場不敗 格里茲曼1人擊垮德國

法國鋒線王牌格里茲曼成為球隊救世主，他上演梅開二度，帶領法國逆轉德國。格里茲曼終結3場國家隊球荒，協助法國將不敗場次延長到15場。

格里茲曼此役的兩粒進球都相當精彩。第62分鐘，格里茲曼鑲嵌在德國後衛線與後腰之間，他在接到盧卡斯-埃爾南德斯傳中後，完成一次巧輕的“蜻蜓點水式”的頭球。這次攻門的角度極其刁鑽，即使德國門將諾伊爾將身體完全展開，也只能望球興歎。第80分鐘，格里茲曼將馬圖伊迪製造的點球輕鬆罰進。格里茲曼極高的點球命中率也是法國取勝的一大法寶。

格里茲曼的國家隊進球數達到26粒，他追平前輩維爾托德的進球數紀錄，並列法國隊史射腳榜第十位，排在格里茲曼身前的是打進32球的吉魯。

法國已經連續15場比賽保持不敗，上一次輸球還是在今年3月面對哥倫比亞，當時2比3告負。此後法國在世界杯前的熱身賽擊敗東道主俄羅斯以及另一個世界杯冠軍得主意大利。法國在世界盃又斬獲歐洲新貴比利時以及“大黑馬”克羅地亞，此前還在歐洲國家聯賽戰勝曾經獲得歐洲杯冠軍的荷蘭。

法國連續兩屆大賽都帶給德國悲傷的回憶。法國面對德國已經連續5場保持不敗。最近4個月內，法國連續在正式比賽證明自己的實力。在世界杯比賽，1/6強賽4比3戰勝阿根廷、8強賽則是1比0擊敗烏拉圭，本場逆轉戰勝德國。法國在短短的100多天正式比賽戰勝3支曾經獲得世界杯冠軍的球隊，狀態如日中天。