《光明日報》送讀者搭豪華郵輪4天3夜



■參加方式：

1.登入《光明日報》及麗星郵輪面子書專頁 Star Cruises (丽星邮轮)按“讚”及把本報貼於面子書專頁的“《光明日報》送你坐 郵輪”抽獎資訊帖子，設定為公開並分享到個人面子書專頁 。

2.加入《光明日報》WhatsApp新聞推送群。只需 點擊 bit.ly/gmrbWhatsApp ，並按發送鍵，把《光明日報》帳號+604 222 6688添加到您的聯繫人通訊錄即可。往後，《光明日報 》將每天為您送上精選新聞快訊。

3.在本報臉書貼文留言告訴我們，您將與誰結伴搭乘麗星 郵輪，以及您希望搭乘麗星郵輪的原因，文字少過100字 。

4.若您有幸被抽中，本報會在面子書聯系您，並會要求您 出示訂閱電子報的界面。如果您不是本報電子報訂戶，參賽 資格將被取消。



■活動宗旨：

為了回饋及感謝讀者一路以來對本報的支持，本報將在11 月送出5份各值4140令吉的雙人豪華郵輪旅遊配套予參 與本次抽獎活動的讀者。



■獎品

1.您贏得的是麗星郵輪“雙子星號”由巴生或檳城出發之 四天三晚普吉島/浮羅交怡，或普吉島/檳城，或吉隆坡/ 普吉島郵輪假期露台海景客房一間(雙人入住)航程船票。

2.適用出發日期為：2018年11月11日至2019 年4月28日之航次（不適用於旺季/ 法定假日，公眾假期或麗星郵輪所指定的其它日期之出發航次 ）。

3.相關證件、簽證費（如適用）、港務費（每人200令 吉）、服務費（每人4天3晚180令吉）及境外額外個人 消費須自行支付。

4.套票不可兌換現金，且不可用作銷售用途。

5.所有旅客須受starcruises.com所載之 航行合約內的條款與細則約束。

6.如有爭議，麗星郵輪保留所有報名手續、條款及細則的 最後解釋權。

7. 限馬來西亞公民。





■活動規則：

1.參加者在參加本活動之同時，即同意接受本抽獎活動之 活動辦法與注意事項之規範。如有違反，主辦單位得取消其 參加或中獎資格。

2.比賽截止日期：2018年10月31日。中獎名單將 通過本報、本報電子報、本報面子書專頁公佈，並會通知領 獎時間。中獎者所提供之身份資料若與所填抽獎表格的資料 不符，主辦單位有權取消其中獎資格。

3.本活動之最終得獎名單，主辦單位擁有最終決定權利。

4.若有任何疑問，可撥電04-2226688查詢。如 有未盡事宜，主辦單位保有調整及最終解釋權之權利。



◆檳城總社地址

Guang Ming Ribau Sdn Bhd（光明日報“麗星郵輪”抽獎活動）

Northern Region（Main）

67, Jalan Macalister, 10400 Pulau Pinang, Malaysia.



◆吉隆坡分社地址

Guang Ming Ribao Sdn Bhd （光明日報“麗星郵輪”抽獎活動）

Central Region

19, Jalan Semangat, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

光明日報