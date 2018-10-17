《光明日報》送讀者搭豪華郵輪4天3夜

: 10/17/2018 - 12:53

《光明日報》送讀者搭豪華郵輪4天3夜

■參加方式：
1.登入《光明日報》及麗星郵輪面子書專頁 Star Cruises (丽星邮轮)按“讚”及把本報貼於面子書專頁的“《光明日報》送你坐郵輪”抽獎資訊帖子，設定為公開並分享到個人面子書專頁
2.加入《光明日報》WhatsApp新聞推送群。只需點擊 bit.ly/gmrbWhatsApp ，並按發送鍵，把《光明日報》帳號+604 222 6688添加到您的聯繫人通訊錄即可。往後，《光明日報》將每天為您送上精選新聞快訊。
3.在本報臉書貼文留言告訴我們，您將與誰結伴搭乘麗星郵輪，以及您希望搭乘麗星郵輪的原因，文字少過100字
4.若您有幸被抽中，本報會在面子書聯系您，並會要求您出示訂閱電子報的界面。如果您不是本報電子報訂戶，參賽資格將被取消。

■活動宗旨：
為了回饋及感謝讀者一路以來對本報的支持，本報將在11月送出5份各值4140令吉的雙人豪華郵輪旅遊配套予參與本次抽獎活動的讀者。

■獎品
1.您贏得的是麗星郵輪“雙子星號”由巴生或檳城出發之四天三晚普吉島/浮羅交怡，或普吉島/檳城，或吉隆坡/普吉島郵輪假期露台海景客房一間(雙人入住)航程船票。
2.適用出發日期為：2018年11月11日至2019年4月28日之航次（不適用於旺季/法定假日，公眾假期或麗星郵輪所指定的其它日期之出發航次）。
3.相關證件、簽證費（如適用）、港務費（每人200令吉）、服務費（每人4天3晚180令吉）及境外額外個人消費須自行支付。
4.套票不可兌換現金，且不可用作銷售用途。
5.所有旅客須受starcruises.com所載之航行合約內的條款與細則約束。
6.如有爭議，麗星郵輪保留所有報名手續、條款及細則的最後解釋權。
7. 限馬來西亞公民。


■活動規則：
1.參加者在參加本活動之同時，即同意接受本抽獎活動之活動辦法與注意事項之規範。如有違反，主辦單位得取消其參加或中獎資格。
2.比賽截止日期：2018年10月31日。中獎名單將通過本報、本報電子報、本報面子書專頁公佈，並會通知領獎時間。中獎者所提供之身份資料若與所填抽獎表格的資料不符，主辦單位有權取消其中獎資格。
3.本活動之最終得獎名單，主辦單位擁有最終決定權利。
4.若有任何疑問，可撥電04-2226688查詢。如有未盡事宜，主辦單位保有調整及最終解釋權之權利。 

◆檳城總社地址
Guang Ming Ribau Sdn Bhd（光明日報“麗星郵輪”抽獎活動）
Northern Region（Main）
67, Jalan Macalister, 10400 Pulau Pinang, Malaysia.

◆吉隆坡分社地址
Guang Ming Ribao Sdn Bhd （光明日報“麗星郵輪”抽獎活動）
Central Region
19, Jalan Semangat, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

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