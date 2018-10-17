《光明日報》送讀者搭豪華郵輪4天3夜
■參加方式：
1.登入《光明日報》及麗星郵輪面子書專頁 Star Cruises (丽星邮轮)按“讚”及把本報貼於面子書專頁的“《光明日報》送你坐
2.加入《光明日報》WhatsApp新聞推送群。只需
3.在本報臉書貼文留言告訴我們，您將與誰結伴搭乘麗星
4.若您有幸被抽中，本報會在面子書聯系您，並會要求您
■活動宗旨：
為了回饋及感謝讀者一路以來對本報的支持，本報將在11
■獎品
1.您贏得的是麗星郵輪“雙子星號”由巴生或檳城出發之
2.適用出發日期為：2018年11月11日至2019
3.相關證件、簽證費（如適用）、港務費（每人200令
4.套票不可兌換現金，且不可用作銷售用途。
5.所有旅客須受starcruises.com所載之
6.如有爭議，麗星郵輪保留所有報名手續、條款及細則的
7. 限馬來西亞公民。
■活動規則：
1.參加者在參加本活動之同時，即同意接受本抽獎活動之
2.比賽截止日期：2018年10月31日。中獎名單將
3.本活動之最終得獎名單，主辦單位擁有最終決定權利。
4.若有任何疑問，可撥電04-2226688查詢。如
◆檳城總社地址
Guang Ming Ribau Sdn Bhd（光明日報“麗星郵輪”抽獎活動）
Northern Region（Main）
67, Jalan Macalister, 10400 Pulau Pinang, Malaysia.
◆吉隆坡分社地址
Guang Ming Ribao Sdn Bhd （光明日報“麗星郵輪”抽獎活動）
Central Region
19, Jalan Semangat, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
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