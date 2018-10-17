吳易甜母親發帖求助 號召傳達反廢死心聲

（八打靈再也16日訊）15歲少女吳易甜慘遭網友強姦不遂而殺害後，吳母沈依玲終在經歷逾千個煎熬日子，等到殺人兇手被判死刑的判決，隨著希盟政府表明將修法廢除死刑後，沈依玲便因忿忿不平而頻密通過臉書發帖反對政府廢除死刑，為有效傳達心聲，她更通過網絡號召民眾集思廣益，以尋求向希盟政府傳達強烈反對“廢死”心聲的方式。

“我們家有意上達心聲，反對希盟政府廢除死刑，各位持相同觀點的朋友們，請伸出援手，我們急需您的高見與指點。歡迎私訊。感激不盡。”

2013年，來自蕉賴，喜歡動漫的15歲少女吳易甜，出外尋友商討制作角色扮演的道具後失蹤，最終被發現遭男性網友強姦不遂後謀殺，兇手把屍體藏在行李箱內圖毀屍滅跡，還一度假意協助沈依玲尋找失蹤的死者。經過數年的審訊後，高庭終在今年4月判被告潘偉雄罪名成立判處絞刑。

斥對受害者不公

10月10日，希盟政府宣布，內閣同意廢除死刑，並將提呈國會通過，對此，吳易甜母親憤怒申訴：“才判了190天，殺人犯就迎來了曙光。”

接著，她一連數天發帖炮轟政府的上述決定，週二下午，她再度通過臉書貼文指出，社會給予殺人犯上訴機會便已算是足夠人道。

“殺人犯被判了死刑以後，還有2次上訴機會，即上訴庭和聯邦法院。這還不夠人道嗎？他們殺人的時候可沒有片刻猶豫。

“為什麼要讓罪有應得的殺人重犯正法都那麼難？”

她說，吳易甜一案將於11月12日在上訴庭進行第一次過堂，也許家人微薄的力量可能改變不了新政府的決策，但他們相信司法是公義的。

“我們只是受害的弱勢群體，憑著相熟朋友介紹的熱血義務法律顧問，挺著一口氣，一步一血路地走過了漫長的司法程序，並相信司法能還我們公義。”