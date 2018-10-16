女商人操控販毒集團 警捕14人起100萬毒品









（新山16日訊）警方搗毀一個由馬來女商人經營的販毒集團，起獲100萬令吉毒品、現金逾13萬令吉及充公9輛總值200萬令吉轎車。

與女販毒頭目同時落網的嫌犯尚有13名毒販，包括與女毒販合作販毒的“36”印裔私會黨老大，以及一名早前在印尼被列為通緝犯的印尼籍男子。

武吉阿曼警察總部聯合柔州警方於本月12日晚上8時30分至14日晚上10時30分，在柔州多個地方展開搜查與逮捕行動。

武吉阿曼毒品罪案調查部總監拿督斯里莫末沙烈今日在記者會說，14名嫌犯先後在峇株巴轄、新山多個地區、豐盛港碼頭等地落網，他們的尿液檢驗皆對毒品呈陽性反應。

被捕的14人被延扣至本月18日，他們是9名年齡介於26至39歲的本地男子、4名26至34歲的本地女子及一名27歲印尼籍男子。

警方起獲的毒品有冰毒16公斤、海洛因6公斤、克他命0.25公斤、搖頭丸97粒、馬丸12粒及五仔丸1粒。

充公9豪華車總值200萬

莫末沙烈指出，這批毒品可讓8萬5000人吸食，禍害無窮。

“根據初步調查，相信柔州只作為毒品轉運站，這些毒品可能將通過海運銷售到印尼。”

除了起獲毒品，警方也充公9輛豪華轎車、一輛摩多及多件金飾。

現場搜出的現金總計逾13萬令吉，即12萬7000令吉及印尼盧比3萬4600元（約1萬1000令吉）。

由於印尼市場上的毒品價格比我國高出兩倍以上，因此國內不少毒販鋌而走險，經由峇株巴轄、麻坡等地，通過海運，把毒品販運到印尼。

根據武吉阿曼警方統計，警方從1月至10月11日在國內共扣查逾13萬名涉毒嫌犯，所起獲的毒品總值超過3億令吉。

經營2嬰兒用品店

莫末沙烈指出，一般毒販的頭目是男性，很少出現女頭目。

他說，不少毒販除了從販毒等非法活動謀取暴利，也從事合法生意，34歲女毒販也是如此。

消息指出，女毒販表面上是成功女商人，在柔州淡杯烏達新鎮經營兩家嬰兒用品店，並在烏達新鎮落網。

女商人已離婚，平日住在振林山一個高尚圍籬社區，住家至少停放超過5輛豪華車，不過車子已全數被警方充公。