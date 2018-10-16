大山腳佛學會主席往生 遺體火化現625舍利子











（大山腳16日訊）為弘揚佛法默默獻身佛教事業30餘年的大山腳佛學會主席林貴明，2週前因細菌感染而離世，遺體火化後家人為他拾骨，竟發現多達625顆罕見舍利子，足見他這些年修持有功。

林貴明是於10月2日下午3時16分病逝，享年75歲，遺體在南美園住家停柩5天後出殯，移至武拉必福德正神火化場火化，骨灰較後被安奉在檳城臥佛寺。

長子林煨洧（45歲）受訪時透露，父親遺體火化後翌日早上，家人拾骨時發現大量舍利子。隨後，他邀請佛門師兄以顯微鏡幫忙鑑定，證實共有625顆舍利子。

兒指父親修持有功

他說，父親早年在友人介紹下與佛教結緣，加入佛教會30多年。11年前母親離世後，父親更是全心全意投入佛教工作，擔任大山腳佛學會主席一職近20年。

“父親學佛後個性也變得更溫和，很少見他發脾氣，也樂於助人，長年活躍於佛教會活動。”

喜歡研究命理玄學的林煨洧畢業後到吉隆坡謀生，1996年皈依佛教後深入研究教義，並與父親分享了一些佛教本義，包括處理身後事方式，父親也同意死後進行佛化喪禮。父親往生後，他便全權處理後事，包括入棺前，家人和佛友助念8小時，然後為他淨身、入棺，都依照佛教方式處理。

根據科學說法，人死後2小時身體就會變得僵硬。但是，他說，父親的遺體在8小時後仍非常柔軟，入棺也沒注射防腐劑和放乾冰等，遺體卻保持完好，甚至臉帶微笑，非常安詳。

“根據經書記載及我自身的經驗，父親在去世8小時後呈現的狀態，包括他的身體還是很柔軟、臉色沒變灰白等，我就猜到他會留下舍利子。”

不過，他與家人只留下父親的48顆舍利子，其餘的則分別供奉在文丁的雪心助念團及台灣寺廟。

“學佛不可迷信，而是去印證它，我說出這件事並不是想要炫耀父親遺下舍利子，而是想告訴學佛者，這件事印證了佛書記載的都是真實的，藉此也希望佛門弟子深入佛教教義，了解自己學佛的目的。”

兒讚父親為佛教無私付出

林貴明的幼子林勵偉說，父親為佛教無私付出，不論晝夜都會幫忙載送佛友到佛堂或喪府，為往生者助念，即使是農曆新年期間，一樣風雨不改前往助念。

“父親為人不計較，什麼事都說好，而且凡事親力親為，常當司機載送佛友到佛堂或到喪府誦經。新年期間，只要接到往生者家屬要求前往助念，他也不忌諱。”

為人不計較

三子林慶偉及四女林詩韻則異口同聲說，父親很虔誠，除了為佛學會事務奔忙，平時喜歡聽佛經，就連手機鈴聲也是佛經。

林詩韻說，父親古道熱腸，對別人的求助幾乎是有求必應，甚少拒絕，印象最深刻的是有一年新年期間，父親獲悉一名佛友家裡治喪，但其他佛友沒空，父親便帶著她一起到喪府誦經3小時。

她說，父親平日健康良好，為佛教會事務忙不休，9月24日他一如既往為中秋慶典忙碌，孰料3天後突然病倒，入院4天不治。

好友感恩林貴明為父助念

與林貴明相識數十載的好友林德興說，早年父親去世時正值大年初三，林貴明得悉後二話不說就和數名佛友前來喪禮助念，讓他感動不已，銘記於心。

他曾幫一名病逝的流浪漢辦後事，林貴明也前來助念，讓逝者早日往生極樂。

另外，殯葬業者張潤賢（52歲）透露，他從事此行業18年，這是他第二次看見遺體火化後出現舍利子，也是最多的一次。

懂多一點——何謂舍利子？

依據佛典，舍利子是人生前因戒定慧的功德熏修而得。

佛教認為，舍利子只是物質元素並無靈異成分，佛教徒尊敬佛的舍利和佛弟子的舍利，主要是由於高僧大德生前的功德慈悲智慧。

舍利子呈現的形狀和顏色各異，類似小石子，顏色有白色、黑色、礦石或金銀色等。