【國會】衛部即起上調法定年齡 買酒須滿21歲









（吉隆坡16日訊）即日起，合法買酒（烈酒）的年齡從現有的18歲上調至21歲；而市面上售賣的一切烈酒都不能少過700毫升。

此外，售賣酒精飲料的業者，必須在售酒處、收銀櫃台及酒瓶上張貼“喝酒有害健康”標語，同時必須將酒類擺放在特設與獨立的櫃台或貨架上。

須貼喝酒有害健康標語

衛生部即起落實的這項措施，只限烈酒類，包括威士忌、朗姆酒、伏特加及白蘭地，即以農產品為主或萃取農產品生產的烈酒，啤酒則不在限制範范圍里。

衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末於今日在國會走廊召開記者會，宣佈系列與烈酒相關的新條例，包括即時生效的21歲才能合法買酒的年齡限制。

他說，“政府原有意給予各界業者18個月的緩衝期進行調整，不過，鑑於相關條例已存在多時，而且已過了緩衝期，因此新售酒條例即時生效。”

他透露，政府將於日後針對是否為酒類設下最低售價進行討論及作出決定。

祖基菲里阿末說，衛生部於2016年5月27日修訂的《1985年食品法令》361條文，也就是對現有酒類飲料的普通標准，以及新增的386A新條文，即與混合性烈酒（CHL）相關的條文，已於今日正式生效。

“新條例的落實，也符合所有於2010年出席第63世界衛生大會的衛生部長所達致的‘減少酒精所帶來傷害’的全球性策略，那就是減少人民從市面上輕易購得酒類飲料。”

他指出，新條例規定業者必須在售酒處及銀櫃台陳列明顯的“21歲以下不可買酒”告示牌。

“所有酒類也不能與其它商品共同擺設，必須陳列在特設與獨立的貨櫃上。”

法令闡明，一旦被定罪，違法者可以被判罰款不超過1萬令吉，或坐牢不超過2年。

香煙3週內起價

衛生部長祖基菲里阿末宣佈，國內售賣的所有品牌香煙將於3周內起價！

他在國會走廊召開的記者會上說，為符合《2004年煙草產品管制條規》8A條文，隨著銷售與服務稅（SST）的落實，所有煙草制品都得漲價。

國會內抽煙議員被開罰 吸煙室關閉

祖基菲里說，一名國會議員因在國會範圍抽煙而被衛生部官員開出罰單。

不過，他在記者會上受到追問時，拒絕透露該名國會議員的身分。

他說，衛生部官員週二共發出8張罰單給在國會大廈範圍內抽煙者。

祖基菲里阿末說，衛生部官員是配合國會內外所有範圍即日起被列為禁煙區，而於週二到國會大廈關閉國會的吸煙室，同時展開執法行動。