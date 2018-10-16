因拷問過程出錯誤殺 傳沙地將承認卡舒吉已死

（華盛頓、利雅得16日訊）流亡美國的沙地異見記者卡舒吉兩周前進入沙地駐土耳其伊斯坦堡領事館後，人間蒸發，引發外界關注。美國有線電視新聞網絡（CNN）引述消息人士指，沙地正準備一份報告，承認卡舒吉因審問出錯而被殺，行動本來是要綁架卡舒吉，將他帶回沙地進行審問。報告又指有關行動是在未經許可，以及缺乏透明度的情況下進行，涉事者將要為卡舒吉的死負責。據悉，報告仍在準備中，內容可能有所更改。

《紐約時報》亦引述消息報導，沙地王室計劃將事件歸咎於一名情報官員，以確保王儲穆罕默德免受牽連。

歸咎一名情報官員

美國總統特朗普昨天致電沙地國王薩勒曼，交談20分鐘，薩勒曼堅決否認對卡舒吉失蹤一事知情。特朗普說，他不想揣測薩勒曼的想法，但有可能是殺手自作主張的所為。

他指派國務卿蓬佩奧前往沙地會見薩勒曼商討事件，之後轉往土耳其，務求令事件水落石出。

另外，土耳其與沙地組成的聯合調查小組調查員昨晚首度進入領事館蒐證，調查卡舒吉失蹤事件；土耳其的調查組成員，包括檢察官、副檢察官、反恐警方及鑑證人員。有消息指土耳其當局已在領事館內找到卡舒吉遇害的證據；另外有傳早上，有清潔工人帶同拖把、垃圾袋及漂白水瓶進入領事館，引發清除證據的猜測。

美卿赴沙地土耳其

特朗普較早前已經警告，若證實卡舒吉是遭沙地當局殺害，將嚴厲制裁沙地，沙地即表明必定還擊，不排除讓油價飆升至每桶200美元。