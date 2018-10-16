【歐洲國家聯賽】斯特林破荒梅開二度 三獅客場拔牙





（西班牙．塞維利亞16日訊）效力曼市的英格蘭前鋒斯特林在週一的歐洲國家聯賽上半場梅開二度，一舉打破了1102天國家隊的進球荒，助“三獅”客場以3比2勇挫西班牙，為此前主場1比2落敗報回一箭之仇。

這場歐洲國家聯賽A級D組的焦點戰役，英格蘭另一前鋒哈里凱恩送出兩次助攻，而曼聯小將拉什福德1傳1射，助英格蘭上半場就以3比0遙遙領先。西班牙下半場由替補帕科扳回一城，終場前拉莫斯再進一球，但無法挽回敗局。

這是兩隊歷史上第27次交手，此前英格蘭12勝4和10負稍佔優勢，兩隊最近一次交鋒是今年9月，西班牙客場2比1獲勝。

相比於上週末的比賽，西班牙首發陣容有8人輪換，布斯克茨、蒂亞戈等主力回歸首發；英格蘭的斯通斯和亨德森停賽，喬.戈麥斯和溫克斯頂替他們的位置。

第4分鐘，西班牙開出角球，蒂亞戈禁區外勁射，被英格蘭球員擋出底線。西班牙再次主罰角球至禁區內，薩烏爾頭球後蹭，馬科斯.阿隆索鏟射，被皮克福德擋出。

第16分鐘，英格蘭打出快速反擊，凱恩斜塞給左路的拉什福德，拉什福德低平球傳到禁區弧頂，斯特林前插遠射破門，英格蘭1比0領先。第29分鐘，英格蘭再次打出一次快速反擊，門將皮克福德大腳長傳到前場，凱恩拿球直塞禁區中路，拉什福德前插得球推射破門，2比0。

凱恩貢獻兩次助攻

第38分鐘，巴克利禁區外挑傳到禁區右側，凱恩前插至底線附近回球到門前，斯特林跟上推射破門，3比0。

易邊再戰，第49分鐘，薩烏爾左路禁區外直接抽射打高。第50分鐘，阿森西奧起腳射門，被戈麥斯封出底線。第54分鐘，卡斯特羅有踩踏斯特林的動作，但裁判沒有任何表示。第58分鐘，阿森西奧開出右路角球至禁區，帕科前點甩頭頂進，西班牙追成1比3。

第63分鐘，皮克福德在本方禁區內出球，被羅德里戈斷下面對空門，皮克福德馬上反搶將球捅出底線，西班牙隊向主裁判投訴皮克福德有拉人犯規動作，但主裁判沒有表示。

第83分鐘，阿森西奧禁區外低射球擦立柱滾出底線。第88分鐘，阿森西奧禁區左側底線前抽射，球被門將撲出打到莫拉塔的腳下彈出底線。第97分鐘，西班牙右路高空球挑傳到禁區內，拉莫斯頭球沖頂破門，追成2比3，可惜為時已晚。

斯特林打破3年球荒

上一場對陣克羅地亞，英格蘭主帥索斯格特已經開始改打4-3-3，前場拉什福德+斯特林+凱恩的進攻組合，創造出不少破門良機，只可惜沒能把握住機會。

此役英格蘭延續同樣的打法，而這一次，英格蘭攻擊群沒有再浪費機會。

英格蘭本場全場5次射門3次命中，斯特林包辦了2球。這是斯特林時隔1102天之後，再次為“三獅”進球，斯特林上一次為英格蘭隊破門要追溯到2015年10月。這也是英格蘭1987年以來，首次做客西班牙取得進球。

索斯格特認為，英格蘭國腳們本場表現勇敢，“西班牙的高壓逼搶侵略性十足，但是我們所有的球員都足夠勇敢，儘管遭遇了對手的逼搶，但我們仍然堅持自己的比賽方式。球員們的表現值得讚揚。”