鄧章欽打臉阿都拉昔 雪沒禁啤酒節

（巴生15日訊）雪蘭莪州行政議員拿督鄧章欽強調，雪州政府的“十月節”（OCT Festival）有別于一般的啤酒節，州政府在今年初便已討論此課題，只要所有的商業活動符合申請程序，就可進行或舉辦。

他今午召開記者會解釋，掌管旅遊及文化事務的雪州行政議員拿督阿都拉昔只是一名僅有5個月資歷的州行政議員，對州政務尚未有基本掌握；因此，才會在沒深入了解“十月節”的情況下，發表不支持活動的談話。

指阿都拉昔資歷淺

他表示，州政府沒說明不支持“十月節”，這僅是個人見解。阿都拉昔還未厘清“十月節”前便指活動不具道德價值觀，是有欠公平的說法。

他表明，馬來西亞是一個多元種族，擁有多元文化，因此每個人都應尊重各族文化，也須接受每個種族對道德價值觀有不同的詮釋與見解。

“他人也不應該以自己種族的文化價值觀，去評論其他種族活動的不是。”

商家須向地方政府申請

鄧章欽溫馨提醒，有意舉辦“十月節”的商家，必須先向地方政府提出申請。

他也督促各方人士不要把此議題當做是一個政治課題來談論，因為這不該成為煽動種族和平的火苗。

他說明，州政府只是設定政策，地方政府才有權審核申請程序，申請者只需遵守活動條規，包括安全場地的考量，不邀非相關人士，一般都會獲地方政府批准。

他表示，十月節屬商業活動，雖然活動上有啤酒，但這只是活動的一部分，不明白為何要指責活動是不具道德價值。

應尊重其他種族文化

“我們應該尊重其他種族的文化，理應相互尊重而非批評，何況活動無關或不涉及不相關社群，就不應插手活動的舉辦甚至是批評。”

鄧章欽指出，既然上帝安排我們生活在這片國土上，各族就應尊重每個種族的文化習俗與宗教信仰，如果每個人都按自己的宗教價值觀去看待事物，社會將出現更多問題。

他舉列，若穆斯林不吃豬肉，舉辦肉骨茶嘉年華就會成為課題；印度人不能吃牛肉，其他人也一樣不可吃牛肉，否則將被視為不尊重？

“若每個人都以自己的觀點出發，去看待事情的發展，那這個國家的形象就會受到影響，相對的我們應以開明的態度看待事物，而非抨擊社群組織的活動。”