大廈重建討論有會議紀錄 廖中萊：沒黑箱作業

（吉隆坡15日訊）馬華總會長拿督斯里廖中萊強調，指馬華大廈重建涉及黑箱作業是子虛烏有的指控，因為他在擔任總會長後，曾在四次會長理事會會議及兩次中委會會議針對提高馬華大廈土地使用空間的課題進行討論，也邀請專業人士匯報，並記錄在會議紀錄內。

他於今日發文告，對馬華前副總會長葉炳漢、雪蘭莪州投訴局前主任湯木、前百樂鎮區州議員林春景、八打靈再也市區會副主席張勝富聲稱馬華大廈重建涉及黑箱作業，表示深感遺憾。

他說，前任總會長丹斯里蔡細歷早在領導馬華時，就已提出提高馬華大廈土地使用空間的課題。

“馬華中委會於2017年3月3日議決，向吉隆坡市政局申請提高馬華大廈的高地積比率（plot ratio），以充分發揮大廈的空間和土地面積使用，進而提高大廈的價值。”

他指出，由於吉隆坡市政局仍未正式批准發展准證（Development Order），因此馬華從未針對重建馬華大廈的細節作出任何具體的討論與決定。

“由此可見，整個程序是在透明的情況下進行。根據馬華黨章，黨產相關的一切事務，都必須在中委會裡討論與決定。”

廖中萊說，馬華於2014年成立黨產委員會，成員包括國家銀行前副總裁丹斯里林西彥、著名企業家丹斯里李愛賢、馬華前總財政丹斯里劉衍明、馬華總秘書拿督斯里黃家泉和馬華總財政丹斯里關炳順；而馬華總會長、署理總會長、副總會長和其餘中委都不是黨產委員會的成員。

他說，黨產委員會召開11次會議，對該黨黨產進行專業及透明的管理，並在領導層的努力之下，成功還清所有債務，目前的財務處於健康與穩定的狀態，因此他希望下屆領導層也能繼續這項努力。

他也呼吁馬華黨員在黨選期間，發揮愛黨忠黨的精神，保護馬華的形象

與尊嚴，而不是以抹黑與污蔑的手段打擊自己的黨同志，因為最終受傷害的是馬華。