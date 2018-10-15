廢死不公投 劉偉強：死囚獄中度餘生

（吉隆坡15日訊）首相署部長拿督劉偉強說，政府在本次國會提呈廢除死刑法案是勢在必行，也不會針對是否要全面廢除死刑舉行公投。

他說，政府的廢除死刑，並不會令現有1267名死囚因此被釋放，他希望民眾能夠理解，並無需感到害怕與擔心。“他們會被改判終身監禁，在獄中度過餘生。”

他說，根據記錄，現有1267名死囚中，逾900人涉及違反毒品法令第39B條文的毒品罪行，其他的則是涉及謀殺、侵犯國家主權等。

針對政府決定廢除死刑引起爭議，尤其是謀殺案、姦殺案受害者家屬的反對，劉偉強說，他可以理解遭謀殺受害者（家屬）的心情，也知道他們相當痛心。

“政府認為應該全面廢除（死刑），不能只針對部分罪名廢除死刑，一些罪名又不廢除，所以我們要全面廢除死刑。”

他說，涉及毒品罪名的死囚，因為相關州屬的馬來統治者還沒簽下行刑指令，所以都仍未被行刑。

“隨著政府決定暫停執行死刑刑罰，接下來將交由各州的特赦委員會作出必要調整。”

對廢除死刑法案在本次國會只有5天時間進行辯論與通過，劉偉強說，政府會“解決這個問題”，所以不存在法案因來不及辯論而無法在本次國會通過的問題。

首相：不是政府說了算

廢死需新條文通過

首相敦馬哈迪說，廢除死刑不表示政府說了就可以，還必須等待所需要的新法律條文在國會通過，然後才可以執行。

他於今日在國會走廊受詢時說，政府目前仍未廢除死刑。

“政府目前仍未在立法階段通過廢除強制死刑的相關法令，以便廢除死刑。”

馬哈迪沒有對政府是否準備只是廢除涉及毒品罪案的死刑作出正面回答，只表示“一切有待所需要的新法律條文獲得通過才行。”