姐妹黨在地方選舉受挫 默克爾政府亮紅燈

（柏林15日訊）德國巴伐利亞州昨天舉行州議會選舉，德國總理默克爾所屬基督教民主聯盟（基民盟）的姐妹黨、多年來一直在當地執政的基督教社會聯盟（基社盟）遭到68年來最大重挫，失去絕大多數黨地位。分析認為，基社盟在選舉失利，反映選民不滿默克爾的難民政策，令聯邦政府更顯弱勢，甚至動搖默克爾的執政聯盟。

初步點票結果顯示，基社盟取得37%的選票，得票率比5年前的上次大選大幅下跌10%，失去議會內的絕大多數黨地位。

隸屬基社盟的巴伐利亞州州長澤德稱基社盟會汲取慘痛教訓，將爭取成為聯合政府，繼續管理該州；身兼基社盟主席的內政部長澤霍費爾則說會為選舉失利負上責任，但沒表明會否辭職。

失一黨執政地位

執政聯盟內另一大黨社會民主黨表現更是慘不忍睹，只取得9.6%選票，比上次大選得票率少差不多一半，是該黨二戰以來在該州的最差成績。

盟友促默克爾改變

至於這兩大黨流失的票數，就去了兩個新崛起的政黨，其中綠黨預料將以19%得票，比上次選舉得票多出超過一半，成為議會第二大黨；經常組織示威活動的“自由選民黨”贏得11.6%選票，一躍成為第三黨。極右翼的另類選擇黨得票11%，首次晉身議會。

默克爾接下來的挑戰，是本月28日黑森邦選舉，民調顯示基民黨在當地得票率會掉至60年代以來新低。德國金融重鎮法蘭克福就位於黑森邦，基民黨自1999年以來一直是黑森邦執政黨，若基民黨失利，無疑會進一步削弱默克爾的威信。

社民黨秘書長克林拜爾稱，姐妹黨在巴伐利亞慘敗，給了歷經數月緊張與內訌的默克爾政府應該進行調整的一大警訊。他呼籲“柏林應拿出另一番執政風格”，讓人聯想社民黨恐因得票率持續滑落而退出聯合執政。另類選擇黨黨團領袖魏德爾則呼籲默克爾下台，提早大選。