【歐洲國家聯賽】比拉吉補時絕殺 意大利送波蘭降級

（華沙15日訊）意大利在歐洲國家聯賽A級第3組客場以1比0擊敗波蘭，取得小組首勝，終結去年10月以來4場正式比賽不勝。波蘭2004年以來首次主場正式比賽連敗，並成為本屆賽會首支降級隊。上半場，若日尼奧和因西涅打中橫樑。補時階段，弗連迪納邊衛比拉吉國家隊處子球絕殺波蘭。

兩隊前2戰均為1平1負，此役負者將降級。意大利主帥曼奇尼沿用上周對烏克蘭熱身賽首發，排出433陣型。意甲連續7輪進球的波蘭前鋒皮亞特克打替補。

上半場比賽，意大利不斷施壓，連續打出有威脅的射門，波蘭門將什琴斯尼發揮出色，多次做出精彩撲救。第30分鐘，因西涅鏟射擊中橫樑。

第64分鐘，維拉蒂禁區內橫傳，因西涅接球後傳給基耶薩，基耶薩射門球進，但由於因西涅接球時越位在先，進球被判無效。0：0的比分一直持續到常規時間結束。

進球獻給阿斯托里

在比賽的最後時刻，意大利獲得角球機會，拉薩尼亞接球後傳中，比拉吉後點得球鏟射破門，幫助意大利1比0絕殺波蘭。在進球後，比垃吉雙手指天，比出“13”的字樣，來表示將進球獻給弗連迪納前隊友兼老隊長阿斯托里。今年3月份，弗連迪納隊長後衛阿斯托里心臟病突發去世。此事震驚意大利足壇，阿斯托里生前的13號球衣也被弗連迪納永久退役。

在A級第3組的排名，意大利積4分排名第二，葡萄牙積6分排名第一，波蘭積1分小組墊底提前降級。

意大利336天首零封

意大利上場1比1戰平烏克蘭後，創造1958年以來的最差紀錄，連續8場比賽未能零封對手。這一戰，意大利止住不能零封和連續不勝兩個尷尬紀錄，時隔336天後首零封。

波蘭成為本屆歐洲國家聯賽首支降級球隊，下賽季他們將征戰歐國聯B級比賽。在歐洲國家聯賽的征程中，波蘭和當家射腳萊萬多夫斯基一同迷失。波蘭前3輪1平2負僅積1分，第一個鎖定降級名額。

意大利主帥曼奇尼賽后表示，球隊統治整場比賽，若平局坐收對他們並不公平。曼奇尼說：“這場比賽如果平局收場，對我們來說就太不公平了。我們統治整場比賽。這就是足球，在比賽的最後時刻，只需要一粒進球，就足以改變整場比賽。小伙子們踢得很棒，我們配得上這場勝利。”