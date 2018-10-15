來馬開唱不翻譯 WINNER 零隔膜互動粉絲

（莎阿南15日訊）韓國夯團WINNER首次來大馬舉辦《WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR IN KUALA LUMPUR 》演唱會，4位成員姜昇潤（YOON）、宋旻浩（ MINO）、李昇勳（HOONY）和金秦禹（JINU）無論是唱功或舞功都了得，兩個小時演唱會上輕易撩動歌迷的情緒，尤其是安哥環節，WINNER率領全場粉絲又唱又跳《REALLY REALLY》、《EVERYDAY》，氣氛熱到爆炸，4子唱完後在台上跟粉絲來張大合照，依依不捨的他們遲遲不肯進入後台，最後還拋下一句“馬來西亞粉絲，你們太棒了。”

出道4年的WINNER表示很開心終於能夠來大馬開唱，他們笑說：“謝謝你們等我們這麼久，歌手沒有舞台就不存在了，沒有久等我們的粉絲，我們也不能來到這裡，今天好幸福！”昇潤不諱言：“希望大馬粉絲們能透過這場演唱會，看見WINNER充滿豐富色彩的音樂特性。”

全程講英語

當晚沒有翻譯員，英文說得最流利的昇潤全程負責以英文跟粉絲溝通和互動，為了打破語言隔閡，另外3位成員也苦背了一段英文，不過又擔心粉絲聽不明白，所以貼心的在大熒幕上打上字幕，希望能跟粉絲零隔膜的溝通。聽了隊友的英文後，昇潤調皮笑問粉絲：“你們聽得明白嗎？別嚇走掉，他們真的很努力學習了。”他們誠意十足，令粉絲十分受落，直呼WINNER是最棒的”！

INNER CIRCLE（WINNER粉絲暱稱）也為首次來馬的WINNER製造驚喜，他們製作“玫瑰燈飾”送給進場的粉絲，並在安哥亮起，當全場亮起玫瑰花燈時，WINNER感到驚訝，他們說：“謝謝馬來西亞粉絲讓我們留下美麗回憶。”

猛嚐本地美食

WINNER說：“昨晚抵達吉隆坡時，原本打算要出去走走，感受大馬的文化及道地美食，誰知道抵達的時間太晚了，最後只能留在酒店用餐而已。”昇潤指他們吃了沙爹、印度炒麵、椰漿飯。“大馬的食物真的非常好吃，希望以後能夠多來吃。”（BAL/CKS）