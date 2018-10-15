【青奧會】 挫印度摘金 馬5人鉤球創史





（布宜諾斯艾利斯15日訊）大馬5人男子鉤球隊創歷史，獻上今屆阿根廷青年奧運會大馬代表團的第二金！

大馬青年軍在布宜諾斯艾利斯再寫青奧會歷史，繼國羽女單吳堇溦後，男子5人鉤球隊在大馬時間週一的決賽中以4比2擊敗印度，首次贏得了青奧會金牌。

這支平均年齡18歲以下的國家鉤球隊在比賽中展現了亞洲冠軍的風采，他們在上半場1比2落後的情況下上演逆轉，笑到最後。

印度隊長普拉薩德在比賽開始的第2分鐘先開紀錄。第4分鐘，羅斯迪打進一球，大馬追平1比1。不過，印度隊在1分鐘後普拉薩德再次打破大馬龍門，。

落後的大馬隊在下半場易邊後加強防守。第13分鐘，阿基姆拉建功，大馬追成2平。此後，大馬隊長阿扎哈（第16分鐘）、阿基姆拉在第18分鐘打進致勝球，大馬終場以4比2戰勝印度，歷史性摘金。

另一方面，東道主阿根廷在銅牌戰以4比0擊敗贊比亞。

大馬隊隊長阿扎哈在賽后表示，這是一項值得驕傲的成就，並相信這足以讓國人感到驕傲。“我相信所有馬來西亞人都會為這項成就感到自豪......我想，我們會以吃巧克力或聽音樂來慶祝勝利。”

馬近3屆最佳成績

本屆賽事也是大馬代表團青奧會2010年創辦以來的最佳成績，除上述2金，15歲的女子體操選手何凱琳日前在體操混合團體項目摘銀。本屆青奧會體操項目採新制度，選手沒以國家名義出戰，卻以隊伍名稱出隊，因此，獎牌並未算入國家獎牌數當中。

大馬在過去兩屆青奧會的最佳成績分別是跳水好手潘德蕾拉在2010年首屆賽事贏得的2銀（新加坡）以及駱佳宜於2014年南京收穫了跳水賽1銀1銅。

事實上，國羽男單詹俊為在4年前的第一屆青奧會拿下混雙金牌，但他當時的搭檔是香港的吳芷柔，因此是以混合國家代表團的身份出戰，金牌並未計入大馬代表團帳下。