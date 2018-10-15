頂著“未來首相”光環宣誓就職 安華重返國會







（吉隆坡15日訊）公正黨候任主席安華今早在國會內宣誓就職，重拾執政黨身份回到國會下議院。

安華週六在波德申補選中即便面對六路夾攻，仍以2萬3560張多數票大勝，成功領取邁入國會的入門票。

安華今早10時身穿黑色馬來裝，並在下議院院長莫哈末阿里夫見證下，宣誓就職波德申國會議員。

這是安華4年後再度重返國會。2015年2月，安華在肛交案被判罪成，坐牢5年而失去議員資格

安華目前是沒有官職的普通議員，但帶著“未來首相”光環，而且是候任公正黨黨魁，他在國會的座位也做出安排。

國會下議院副議長倪可敏透露，議長拿督莫哈末阿里夫已經決定了安華的座位。

“議長已經決定安排安華坐在第一排，座位就在依斯干達公主城國會議員林吉祥的隔壁。”

倪可敏也說，坐在第二排的努魯依莎座位保持不變，剛好就在安華與林吉祥身後。

安華與林吉祥的座位位於議會廳正中央，即D區第一排，面對議長及國會秘書的座位；與兩人同排的是各州大臣及首長，包括沙巴州長拿督斯里沙菲益、吉打大臣拿督斯里慕克力及檳州首長曹觀友。

身為後座議員的前任波德申區國會議員拿督丹尼雅，之前坐在議會廳右邊（執政黨座位）C區第33號位置，屬於後排座位。

坐在A區與B區的是首相、副首相、部長及副部長。目前A區第一排1號位置是首相敦馬哈迪（土團黨主席）、A2是副首相拿督斯里旺阿茲莎（公正黨主席）、A3是內政部長丹斯里慕尤丁（土團黨總裁）、A4是財政部長林冠英（行動黨秘書長）及A5為國防部長莫哈末沙布（誠信黨主席）。