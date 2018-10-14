消拯員殉職事件 非因安全繩釀悲劇

（八打靈再也14日訊）消拯局行動副總監拿督阿末尤索夫澄清，本月初發生的6名消防及拯救人員因搜救溺斃少年集體殉職意外，該6名消拯員並非身上綁著安全繩糾纏一團而釀悲劇。

他接受國文《大都會日報》專訪時提到，事發時，該6名消拯人員是依據標準作業程序，手拉手連成一線，彼此緊牽彼此，以便能在水中保持平衡。

他說明，連成一排主要的目的是幫助消拯員能平穩站在湍急的水中，展開搜救工作；而安全繩其實是綁在救生浮標並連接到岸上進行固定，這是最適合現場情況的搜救策略，因為此方法可在事故發生時，讓消拯員在短時間內放手，從危急中拯救自己。

他表示，有關的搜救工作完全符合消拯隊伍制定的2項標準作業程序，也就是指令第2.4項，在水面上進行搜找及拯救及第6.2項水中救援部隊（PPDA）。

“6名殉職的消拯員當時也穿戴整套自救工具（PPE），包括潛水衣、潛水鞋及救生外套。”

“根據現官方影片顯示，消拯人員是在穿戴好所有配備後，才入水展開搜救。”

阿末尤索夫聲稱，事故指揮官（IC）是經驗豐富及擁有水中拯救資格的消拯員，他是在評估現場情況後下判斷，有關搜救行動屬水面搜救（surfae water rescue）及大面積搜救（sweeping）。

他指出，據事故指揮官口述，當時現場的水深約4至5尺深，換言之水深僅到成年人胸部。

他補充，該6名消拯員也非普通消拯員，他們都接受過專業訓練且是擁有豐富經驗的蛙人，自2014年10月起，共參與過1457宗搜救溺水者的任務。