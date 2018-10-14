九皇爺遊行起口角叫囂 3男與獅團成員群毆

（吉隆坡14日訊）增江南區北天宮舉行“慶賀九皇爺誕”遊行慶典，不料3名男子疑因私人恩怨問題而與遊行的醒獅團成員發生口舌糾紛進而演變成肢體衝突，雙方人馬除了在神廟範圍互相叫囂，數小時后，醒獅團理事更在嘛嘛檔遭對方糾察眾圍攻。

冼都警區主任慕努沙米助理總監發表文告聲稱，警方在事件發生後，接獲一名男子投報，聲稱他和另2名友人遭人群毆。

他說，據事主申訴，他當時是與友人準備出席神廟的遊行活動，卻遭人用摩多鎖毆打，導致他們受傷。

他表示，事主和友人事後已前往士拉央醫院接受治療，3人的傷勢穩定。

他提到，警方目前正調查此案，暫未展開逮捕行動。

據瞭解，此宗打鬥事件於昨晚11時許，在吉隆坡增江南區北天宮發生。

兩方人馬的部分打鬥過程被網友拍攝後上傳到社交媒體引起不小的熱議，甚至傳出有人被打至重傷和喪命的流言，但警方調查後，證實一切子虛烏有。

據網上流傳的視頻所見，一群身穿醒獅團黃色制服的青年，正在毆打一名黑衣男子，甚至將黑衣男子舉起拋下，還有人衝上前，似乎手持鐵條的武器逞兇。

案發前，神廟甫結束遊行活動，現場尚有不少的善信和民眾。

據醒獅團發言人表示，社交媒體廣傳的畫面並不完整，只拍攝到團員打人，實際上，團員手中的摩多車鎖是在打斗時，從對方手中搶奪過來的。

20人攻擊獅團理事

有關醒獅團已在臉書專頁發貼，說明事件的來龍去脈，並向北天宮全體理事道歉。

貼文中解釋，與醒獅團成員發生爭執的3名男子中，有一人曾是團員，之后因惹事被逐出團。昨晚遊行結束後，有學員遭對方糾眾包圍和恐嚇，有關學員便致電救助，當其他學員赶來時，目睹對方一人使用暴力，雙方才會打起來。

“事件發生後，對方在凌晨5時許找人對付獅團的一名理事，理事在嘛嘛檔遭約20人攻擊，頭部因而受傷。”