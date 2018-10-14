黨領袖勿受封 火箭下週商討







（太平14日訊）行動黨秘書長林冠英說，黨領袖除非是退休或特殊情況，否則在未獲黨允許前，不應該接受任何勳銜賜封，而該黨將於下週召開中委會議，商討相關事宜。

也是財政部長的林冠英今早在太平為霹靂州行動黨第18屆州黨員代表大會致開幕詞時說，行動黨領袖若接受任何賜封勳銜，並不符合該黨長期以來的鬥爭精神，若在該黨執政首年即接受任何封賜，予人一種火箭議員“升官發財”的錯覺，人民給予的“尊敬的”（YB）稱呼已是至高的榮譽。

應專注於為民謀福

他指出，現階段，火箭議員應專注於為民謀求福祉，並且設法拯救國家經濟，不應急於接受任何勳銜，他並非要對任何一方表達不敬，僅是敦促該黨領袖及黨員謹記黨最初為國為民的精神及鬥志。

林冠英坦言，該黨領袖在沙巴及馬六甲受封，是不符合火箭的鬥爭精神，不過，該黨尊重給予冊封黨領袖的王室單位，然而這會給予人民另外一種觀點。

他也不忘揶揄一番指，中選“YB”是高峰，雖不是高潮，已經足夠，為甚麼還需去接受更大的勳銜呢？

林冠英舉例說，前副首相敦嘉化峇峇當初拒絕受封，後者更習慣人民稱呼為一聲“嘉化峇峇先生”，僅是退休後才獲冊封為“敦”勳銜，既然如此，該黨的領袖為何需要接受有關的勳銜呢？

他說，行動黨元老林吉祥也強調不入閣，同時也拒絕任何冊封，更滿意被稱為同志，而已故的黨主席卡巴星一樣不追求任何勳銜，兩人旨在為民奉獻及服務，能夠獲得人民委託為“尊敬的”（YB）稱呼，已是足夠自豪之事。

他強調，他必須公開指責此事，因此事涉及黨的精神，當該黨執政時，不應把賜封勳銜的事宜擺在前頭，反之應向人民展現服務的精神，拯救國家的經濟，至於冊封與否，容後再打算，而且過後再受封也不遲。

“雖然我們獲受封有勳銜，然而為甚麼要在第一年就接受呢？即使是遲一些接受也不要緊，況且黨領袖接受勳銜向來並非是黨的傳統，只要人民接受我們就夠。”

他重申，針對上述的言論，他並非要得罪黨外任何一方，若有冒犯之言，他就此作出道歉。黨的領袖從來不追求任何官職及勳銜，而這也是彰顯該黨廉正的一面。

“我們必須堅守黨的原則，讓人民看到我們與國陣的不一樣，一切以服務人民為優先。我這樣的言論或許引起領袖成員的不滿，不過我相信即使已故黨主席卡巴星仍在世，他也會發表同樣的言論。”

盼民給希盟“加時”

財長：財務許可必兌現

林冠英坦言，國家財務狀況糟糕，希盟現階段無法兌現所有競選宣言，故希望人民給希盟政府“加時”，一旦財務狀況許可，一定會兌現競選承諾。

他強調，他必須向人民坦白及解釋國家的財務狀況，政府也會採取相應的解決措施，冀望人民做好犧牲的心理準備，與政府共赴時艱，否則國家的財務狀況進一步惡化，當局將無能力償還高達1兆令吉的國債，或許還會拖欠更高債務。

他指出，希盟政府沒預料前朝政府過度債台高筑，而且從一馬發展有限公司（1MDB）流失的500億令吉資金，迄今仍在追蹤階段，在欠債必須還錢的情況之下，這就是政府面對著的沉重壓力。

他坦言，尚有更多工程合約出現問題，基於政府是擔保方，政府就必須承擔一馬發展有限公司的債務，擔保金額等同是債務，借貸者不還，擔保者就必須償還，政府亦是如此。

他表示，當局會帶入希盟最高理事會會議，尋策逐一兌現競選的承諾，若財務情況非常糟糕，進而無法落實競選承諾，他們則會另作商討，惟現有階段，希望人民可以給予希盟時間。

另外，他恭賀公正黨候任主席拿督斯里安華，於波德申國席補選中大勝，在該補選的競選期間，希盟各黨領袖不分彼此為安華助選，彰顯希盟的團結及強大的一面，也讓希盟各黨分裂的謠言不攻自破。

“分裂的是在野黨，並非希望聯盟，因為迄今的在野黨，每個月皆有人民代議士相續退黨。”

他敦促黨領袖小心應對在野黨的政治伎倆，在野黨接下來會玩弄各種種族、宗教、極端及誹謗的課題，當然，當局會針對相關的課題展開民事訴訟。

執政中央後霹火箭首次大會暨改選

霹州火箭今日召開黨員代表大會暨改選，這也是行動黨執政中央後，首個召開代表大會的州屬。

霹州火箭有1332名霹州代表，截至中午12時，已有逾千名代表出席，出席超過75%，他們將從24人中選出15名州委。

除了霹州主席倪可敏派系全面參選外，全國副主席古拉也在上月宣布委派9名基層領袖上陣州委改選，競爭相當激烈。

鄭國球黃和平遵照指示

待火箭最高理事會決定

（馬六甲14日訊）針對行動黨秘書長林冠英勸告黨員勿接受賜封勛銜的言論，甫在昨日榮膺甲州元首敦卡立耶谷頒賜D.M.S.M的行政議員鄭國球和副議長黃和平皆表示，一切遵照黨的指示。

甲州行動黨主席拿督鄭國球受訪時表示，將等待行動黨最高理事會開會后的決定，并會尊重和聽從黨的指示。

“如果黨最終決定我們不能接受勛銜，我會聽從黨的指示。”

不過，他說，倘若黨中央議決任何黨員都不能推薦及接受勛銜，除了讓黨員知道以外，也必須讓統治者及州元首知道行動黨的立場，勿讓州領袖夾在中間。

望萬區州議員黃和平受訪時不願就本身受封拿督勛銜一事做出回應，但強調一切遵照黨的指示，如果黨要他歸還勛銜，他會照做。

有關本身受封拿督勛銜一事，他則表示不會回應。