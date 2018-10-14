經紀公司駁斥指控 平靜號狀況良好





（八打靈再也14日訊）受委拍賣豪華遊艇“平靜號”的國際豪華遊艇經紀公司Burgess披露，“平靜號”目前的整體狀況良好。

公司是針對“平靜號”持有公司平靜（開曼）有限公司指控，“平靜號”已在有害環境下受損一事，向倫敦媒體“超級遊艇新聞”發表文告，如是回應。

文告說明，遊艇的狀況良好，處安全環境，停泊在巴生港口遊艇終站，且在遊艇管理公司監督下，由專業遊艇工作人員負責保養。

Burgess公司是在上週五獲吉隆坡高等海事法庭委任，負責處理出售“平靜號”的相關事宜。

據知，競標“平靜號”的過程將保密，並由高庭在11月底裁決，目前底價不詳。

平靜（開曼）有限公司早前聲稱，“平靜號”因不停運行發電，加上受巴生港口的水源和煙霧污染，導致狀況不佳。

美國司法部去年6月15日入稟加州中區法庭申請充公“平靜號”，訴狀稱這艘價值2億5000萬美元（約10億令吉）的豪華遊艇，屬大馬富商劉特佐通過挪用一馬發展公司資金所購買。

印尼政府今年2月應美國司法部要求，在印尼巴厘島扣押“平靜號”，今年8月將“平靜號”移交給大馬政府。

一馬公司為免“平靜號”價值持續折損及承擔巨額的保養費，入秉海事法庭申請加速批准出售“平靜號”。海事法庭在8月24日發出准令予政府、一馬公司和其兩家子公司出售“平靜號”。