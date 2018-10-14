訪華前接受鳳凰衛視專訪 安倍貿易限制不利任何一方

（東京14日訊）日本首相安倍晉三將於本月25日至27日訪問中國，這是日本首相時隔7年來的首次正式訪華，備受各方關注。安倍週五在官邸接受香港鳳凰衛視專訪時稱，對中美貿易摩擦升溫表示關切，直言貿易限制措施對任何一國都沒有好處。

安倍說，日本明確反對貿易保護主義，呼籲各國依照世貿規則處理問題。他說，日本認為貿易限制措施，對任何國家都不利，日本很重視世貿組織，一直呼籲各種措施必須與世貿規則保持一致。

促糾正侵犯知識產權

同時，對於國際社會所關心中國的生產過剩、知識財產權等問題，他期待中方能夠積極應對，糾正侵犯知識產權的做法。

安倍此行正值中美貿易衝突加劇之際，外界預料中國國家主席習近平與他會面時，將呼籲中日聯手反對貿易保護主義。

安倍說，中日關係今年有很大發展，他很高興能在中日和平友好條約締結40周年之際訪華，希望推動兩國關係發展到新階段。這次訪華要與中方確認之前簽署的四個重要文件，同時就朝鮮、貿易等問題敞開胸襟，坦率地討論。

另據報導指，中日經貿合作將成為安倍此行重點，此次有多達1000名企業高層和商貿官員隨行，雙方會就中日在第三國的經濟合作進行交流。

有意合作一帶一路

對於中國的一帶一路經濟帶構想，安倍說，日本有意提供合作，為區域帶來發展，但要確保透明度，保證債務國的可持續發展、財務健全性，這是國際社會的共同考量。