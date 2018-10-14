【歐洲國家聯賽‧A組】德國0比3慘負荷蘭 1年5敗平恥辱紀錄







（阿姆斯特丹14日訊）德國在歐洲國家聯賽A級1組客場以0比3慘負荷蘭，今年已經輸掉5場比賽，追平33年恥辱紀錄。上半場，德佩開出角球，隊長范戴克頭球破門。最後時段，德佩破門並打中橫樑，維納爾杜姆進球。這是德國對陣荷蘭的最差比分。

德國之前在1956年和1985年曾經1年輸掉5場。德國兵敗俄羅斯世界杯後，至今仍無法復甦。德國已經連續三場不能在正式比賽中進球，這是歷史上的第一次。

德國隊飽受傷病困擾，多名大將無法參加比賽，其中包括羅伊斯、京多安這樣的關鍵球員。沙爾克前鋒烏特成為勒夫執教德國隊第100名處子秀隊員。來自恩浩雲的右後衛鄧弗里斯和邊鋒貝爾赫韋因上演荷蘭首秀。

德佩進球+中楣

從比賽的過程看，德國的真正頑疾並不在防守上。但0比3的比分也是德國不能接受的。德國並不是缺乏破門機會，實際上在射門這一項數據統計上，德國是以21比14的較大幅度領先，但在射正這一項上，德國反而以4比5落後，射正率不到20%，荷蘭甚至還有一腳擊中門框的射門。德國不斷揮霍射門機會，讓球隊始終無法打開局面，最終在最後時刻連丟兩球遭遇一場慘敗，進攻效率低成為德國失利的最重要原因。

在比賽中，烏特並沒有能給德國隊帶來驚喜，烏特空有全隊最高的4次射門，卻並沒有太有威脅的射門。穆勒本場帶來的威脅還要大一些，他一次點球點的射門被西萊森撲出，還有一次射門打在邊網上，還險些為維爾納製造單刀。另一位前鋒維爾納的表現也乏善可陳，勒夫在下半場先後換下德拉克斯勒、薩內和勃蘭特，意在加強進攻。薩內擦著門柱的射門堪稱德國本場的最佳破門機會。

德國後防線的表現也沒有那麼穩固，諾伊爾、胡梅爾斯和博阿滕先後出現失誤，這樣的德國隊想贏球確實不容易。

勒夫里程悲

本場比賽本來是屬於勒夫的里程碑，他以168場的成績超越赫爾貝格，成為德國國家隊歷史上執教場次最多的主帥。德國3天後就要再戰法國，如果再輸，德國降級的危險就非常大了。

德國官推被厄祖表情包刷爆

很多德國球迷無比失望和憤怒，他們在賽後攻陷德國國家隊的官方推特，且表達對厄齊爾（已退出國家隊）的懷念。有一位德國球迷在留言區發了一張厄齊爾兩手接電話的動圖，並模仿厄齊爾說話：“想我嗎？」”這條留言很快就被球迷給頂了上來，目前已經被轉發214次，且獲贊739個。還有多位德國球迷發厄齊爾的動圖，為厄齊爾鳴不平。

德國將戰法國

勒夫臨時徵召U21隊長

德國足總宣佈，德國U21國家隊隊長、利華古申後衛喬納森-塔得到德國國家隊主帥勒夫臨時徵召。喬納森-塔已經飛往荷蘭同國家隊匯合，準備下週二客場對陣法國的歐洲國家聯賽小組賽比賽。

作為德國U21國家隊隊長，喬納森-塔率領球隊在2019年U21歐洲杯入選賽中以2比1戰勝挪威，並提前獲得U21歐洲杯決賽圈入場券。因此勒夫得以現在徵召喬納森-塔入選國家隊參加歐洲國家聯賽。

德國U21國家隊主帥孔茨說：“喬納森-塔非常出色地履行隊長的職責，做出榜樣。之前他一直全身心集中在U21歐洲杯入選賽上，現在被徵召到一線隊完全理所應當。”

已經為德國國家隊出場三次的喬納森-塔表示：“我現在當然高興被徵召到一線隊。主帥希望我參加對陣法國的比賽，這是一個非常棒的信號。”

完勝德國破16年尷尬

荷蘭復甦再起航

荷蘭用一場3比0完勝德國的表現向復興又邁出一步，繼續在更新換代的道路上前進。荷蘭不但終結此自2002年以來長達16年的逢德不勝的尷尬紀錄，還首次3球大勝對手，書寫新的歷史。利物浦兩大球星范迪克和維納爾杜姆各入1球。

首次3球大勝德國

荷蘭繼續以老帶新的首發陣容，三條線上各有一位97後的球員。雖然在控球上處於下風，但荷蘭還是通過不懈的跑動保持對德國的壓力。在前20多分鐘的時間，德國的射門次數要比荷蘭更多，但荷蘭卻率先迎來進球，當時德佩開出角球，巴貝爾高高躍起頭球攻門，球砸在橫樑上彈回場內，恰好來到無人盯防的范迪克的頭頂，范迪克輕鬆將球頂進。

落後的德國不斷發動攻勢，替補出場的薩內更是險些扳平比分。但荷蘭頑強抵抗住對方的進攻，第86分鐘，荷蘭再度通過反擊建功，普羅梅斯在右路狂奔後橫傳門前，德佩得球後稍加調整推射再次攻破諾伊爾的球門。4分鐘後，德佩本有梅開二度的機會，但他單刀球射門竟然打在橫樑上。第92分鐘，維納爾杜姆上演1次精彩的個人秀，晃過博阿滕後殺入禁區低射破門。

作為足壇的兩支傳統強旅，荷蘭和德國已經有6年沒有交過手，而上一次交鋒中雙方0比0戰平。荷蘭上一次能夠擊敗德國已經是在2002年的熱身賽，當時荷蘭以3比1擊敗德國。荷蘭上一次能夠在正式比賽擊敗德國，則已經是在1992年的歐洲杯，荷蘭以3比1勝出。這場3比0的大勝，則是荷蘭第一次能夠以3球或3球以上的優勢戰勝德國。

在羅本、斯內德等黃金一代先後退出荷蘭國家隊後，新生代能否接班成為人們關注的話題。在目前荷蘭陣容，已經有多位新星佔據重要的位置，尤其是來自阿積士雙子星德里赫特和弗蘭基-德容。只有19歲62天的德里赫特已經完成10次荷蘭國家隊出場，成為達到這一成就第三年輕的球員。荷蘭隊長范迪克今年也只有27歲。雖然成名多年，但德佩今年也不過只有24歲，離開曼聯後德佩已經在里昂重生。在荷蘭國家隊，德佩的表現也越來越好，他是繼克魯伊維特後最年輕的打入12球的荷蘭隊員。

荷蘭在擊敗德國後，球隊保級形勢已經相當不錯。這場含金量十足的勝利，也讓荷蘭更充滿信心。

客戰西班牙 英格蘭不容有失

（馬德里14日訊）世界杯殿軍英格蘭將在歐洲國家聯賽A級第4組客戰小組榜首西班牙，這是一場重量級比賽。目前兩戰僅拿1分的英格蘭本場不容有失，而兩戰全勝的西班牙如果再勝出，將提前1輪晉級半決賽。

英格蘭和西班牙在小組賽的首場比賽中相遇，西班牙在溫布利球場以2比1勝出，比賽的所有3個進球都在前32分鐘內。西班牙在第二場繼續以6比0大勝克羅地亞，兩戰取得6分領跑。西班牙上周在與威爾斯的友誼賽表現出色，他們的致命觸球在4比1大勝中再次顯現出來，帕科該場梅開二度。恩里克在俄羅斯世界杯結束後執教西班牙，至今取得100％的勝利。本場對陣英格蘭的比賽將是恩里克執教西班牙的第4場比賽。

英格蘭上週六以0比0戰平克羅地亞，他們落後西班牙5分。英軍在上場比賽中有兩次單打破門的機會，但拉什福德無法把握機會。英軍目前只取得1分，本場一旦無法戰勝西班牙，將失去晉級的機會。

凱恩要破6場進球荒

英格蘭頭號前鋒凱恩在國家隊已經連續6場比賽未能進球了，這是個很不正常的現象。很多人都說凱恩累了，需要休息，並建議主帥索斯蓋特讓凱恩在下一場比賽輪休。對此，凱恩堅稱自己的狀態很好，無需休息，並相信很快就可以進球。

今夏的俄羅斯世界杯，凱恩拿到金靴獎，但他進的6個球中有5個在小組賽中取得的。凱恩自世界杯16強賽後的3場比賽就再也沒有為國家隊進球。世界杯結束後，凱恩又踢了3場比賽，依然沒有進球。面對外界的質疑，凱恩依舊信心十足：“下一場比賽，我並不需要休息，我做好了準備，這是毋庸置疑的。我最近本可以為國家隊進更多球的，但作為一個前鋒，你難免會遇到一些魔咒。我不認為我踢得很糟糕，世界杯後我得到的休息並不多，但我認為自己處理的不錯。我的身體很棒，很健康。今夏，我們在世界杯的表現很好。現在，我們要適應巔峰之後的平淡。”

往績方面，西班牙最近7次和英格蘭交手取得5勝1和1負的絕對優勢。西班牙最近3次主場對英格蘭皆取得勝利，並且保持不失球。