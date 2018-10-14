林冠英：未獲黨允許 火箭領袖不應接受封賜





（太平14日訊）行動黨秘書長林冠英說，黨領袖除非是退休或特殊情況，否則在未獲黨允許前，不應該接受任何勳銜賜封，而該黨將於下週召開中委會議，商討相關事宜。

也是財政部長的林冠英今早在太平為霹靂州行動黨第18屆州黨員代表大會致開幕詞時說，行動黨領袖若接受任何賜封勳銜，並不符合該黨長期以來的鬥爭精神，若在該黨執政首年即接受任何封賜，予人一種火箭議員“升官發財”的錯覺，人民給予的“尊敬的”（YB）稱呼已是至高的榮譽。

他指出，現階段，火箭議員應專注於為民謀求福祉，並且設法拯救國家經濟，不應急於接受任何勳銜，他並非要對任何一方表達不敬，僅是敦促該黨領袖及黨員謹記黨最初為國為民的精神及鬥志。

林冠英坦言，該黨領袖在沙巴及馬六甲受封，是不符合火箭的鬥爭精神，不過，該黨尊重給予冊封黨領袖的王室單位，然而這會給予人民另外一種觀點。

他也不忘揶揄一番指，中選“YB”是高峰，雖不是高潮，已經足夠，為甚麼還需去接受更大的勳銜呢？

林冠英舉例說，前副首相敦嘉化峇峇當初拒絕受封，後者更習慣人民稱呼為一聲“嘉化峇峇先生”，僅是退休後才獲冊封為“敦”勳銜，既然如此，該黨的領袖為何需要接受有關的勳銜呢？

他說，行動黨元老林吉祥也強調不入閣，同時也拒絕任何冊封，更滿意被稱為同志，而已故的黨主席卡巴星一樣不追求任何勳銜，兩人旨在為民奉獻及服務，能夠獲得人民委託為“尊敬的”（YB）稱呼，已是足夠自豪之事。

他強調，他必須公開指責此事，因此此事涉及黨的精神，當該黨執政時，不應把賜封勳銜的事宜擺在前頭，反之應向人民展現服務的精神，拯救國家的經濟，至於冊封與否，容後再打算，而且過後再受封也不遲。

“雖然我們獲受封有勳銜，然而為甚麼要在第一年就接受呢？即使是遲一些接受也不要緊，況且黨領袖接受勳銜向來並非是黨的傳統，只要人民接受我們就夠。”

他重申，針對上述的言論，他並非要得罪黨外任何一方，若有冒犯之言，他就此作出道歉。黨的領袖從來不追求任何官職及勳銜，而這也是彰顯該黨廉正的一面。

“我們必須堅守黨的原則，讓人民看到我們與國陣的不一樣，一切以服務人民為優先。我這樣的言論或許引起領袖成員的不滿，不過我相信即使已故黨主席卡巴星仍在世，他也會發表同樣的言論。”