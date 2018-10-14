新歌首唱撩粉絲 iKON撒糖互虧

（吉隆坡14日訊）韓國男團iKON相隔兩年後再次來大馬開唱，講得一口流利英語的iKON在演唱會上不設翻譯，7子當晚全程以英文跟大馬粉絲溝通，結果金振煥被其他成員調侃指他英文爛，氣得他邊槌打Bobby肩膀邊抗議說：“你們對我太苛刻了”、“別再挖苦我了”，結果此舉再次被Bobby調侃他“Cute”（可愛），雖然大受打擊但他仍力撐，堅持要以英語跟大家交流。搞笑的是，當他發現“忙內”粲右講英語時發音錯誤，立刻逮到機會“報復”，現場糾正粲右的發音，成員愛互虧畫面笑翻全場。雖然英語被成員取笑，不過說到唱歌，振煥信心滿檔，自豪說：“唱歌我最厲害了，讓我來唱。”7子互動的畫面，成功帶動全場歡樂的氣氛。

YG旗下男團iKON由金振煥（Jay）、宋允亨（Song）、金知元（Bobby）、金韓彬（B.I）、具俊會（JU-NE）、鄭粲右（CHAN）、金東赫（D.K）組成，他們昨晚（13日）在Stadium Malawati室內國家體育館舉辦《iKON 2018 CONTINUE TOUR IN KUALA LUMPUR》。長達2小時的演唱會上，iKON共演唱了20首歌曲，剛剛推出新專輯的他們還特別在大馬站公開演唱新歌《Goodbye Road》，7子耍嘴甜說：“今晚為大馬歌迷而準備，為你們而唱”，讓大馬的iKONIC（歌迷暱稱）甜爆！

開場載歌載舞演唱3首歌曲後的iKON，熱得汗流浹背，並脫下紅色外套，他們表示踏入秋天的韓國天氣已經轉冷了，所以來到天氣炎熱的馬來西亞可以感受到這裡的熱情。大馬iKONIC提早為本月22日生日的B.I唱生日歌，讓他感動不已：“很開心去到不同國家，各國的歌迷為我們慶生，有你們一直給予我們支持，好幸福。”他此刻也被感動得紅了眼眶。