9區部率先投票 雪大票倉左右選情

（八打靈再也14日訊）繼檳城、柔佛、吉蘭丹、登嘉樓、彭亨及聯邦直轄區的黨員已為公正黨全國及區部黨選投票後，本週則輪到黨員人數近25萬人，被指是“大票倉”的雪蘭莪州。

雪州一直都被視為是前大臣拿督斯里阿茲敏阿里的大本營，但來勢洶洶挑戰署理主席職的拉菲茲，據其陣營放話說，雪州全數22區部已表態會支持拉菲茲，阿茲敏與拉菲茲競爭更為激烈，雪州的黨選成績也備受關注。

13區部下週日投票

他向馬新社披露，上述9個區部擁有投票資格的黨員超過10萬8000人，投票時間從早上9時開始，一直到傍晚5時。

他說，上述9個區部的投票成績，最快有望在晚間7時許有結果。

將在下週日（21日）投票的13個區部，則包括了蒲種、鵝嘜、八打靈再也北區、八打靈再也南區、瓜拉冷岳、巴生、士拉央；至於丹絨加弄、瓜拉雪蘭莪、安邦、班登、沙亞南和烏魯冷岳區部，則擇訂於10月28日投票。

拉昔丁不忘提醒黨員要維持紀律，讓候選人公平競爭。

他重申，不論輸贏，我們還是公正黨黨員，我們是一家人，所以就讓我們包容，不與任何人爭吵。

阿茲敏領先拉菲茲1票

公正黨本屆黨選符合投票資格的黨員高達80萬人，擁有24萬9850名黨員的雪州就佔了公正黨全國黨員的31.2%，若阿茲敏在雪州可穩操勝券，目前只領先拉菲茲區區1票的他，就可以大比數拉開與拉菲茲的得票。

惟身為前雪州班登區國會議員的拉菲茲在雪州也有一定的勢力，阿茲敏要“大勝”恐不易。

據知，目前，拉菲茲在4個州屬成功勝出，即吉蘭丹、登嘉樓、彭亨及聯邦直轄區，阿茲敏則在柔佛和檳城這2個州屬勝出。

但公正黨黨選是採“一人一票”投票制，因此阿茲敏與拉菲茲之間究竟誰會突圍贏得署理主席職，在黨內輔助侯任主席拿督斯里安華，胥視何者最終得票最高。

阿茲敏目前以1萬9584票領先獲1萬9583票的拉菲茲，兩人僅是1票之差，戰情激烈。

儘管雪州是阿茲敏強區，但屬於拉菲茲陣營的公青團助理秘書賽巴里有信心，雪州22個區部都會壓倒性支持拉菲茲。