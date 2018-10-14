“中美貿易戰大馬受惠” 財長促把握時機招商引資











（檳城14日訊）財政部長林冠英指出，美國與中國展開貿易戰長期下來將殃及全球經濟，不過短期內，即大概未來兩年裡，我國可從這場貿易戰中受惠。

他解釋，在兩大強國對立的狀態下商家及投資者為免做夾心人，會傾向到立場中立第三國家包括我國投資，大家可要把握時機，加把勁招商引資。

“但是，大家要慎選所要引入的投資項目，應引入具高附加價值的投資項目，而非依賴廉價勞力的低端製造業，那麼才能助我國晉升高收入國。”

他指出，在本區域內，我國和越南是已具備高附加價值製造業能力的國家，因此在目前這波中美貿易戰裡的受衝擊程度沒緬甸及柬埔寨等低端工業國般嚴重。

中美貿易戰殃及全球經濟

世界銀行已把今、明兩年的世界經濟成長率預測從3.9%下修至3.7%，他認為，若中美貿易戰持續，不僅這兩國兩敗俱傷，全球經濟最終也將兇多吉少，成長率恐更低。

他希望美國和美國都能放軟姿態。他也認為，如果特普朗無法中選蟬聯美國總統，局勢或會改善。

林冠英剛結束在印尼巴厘島舉行的東盟財長會議。他昨晚從巴厘島飛返檳城，就風塵僕僕地到訪正舉行九皇爺誕慶典的車水路斗母宮，並召開記者會。

他也提醒，如果我國繼續在安逸圈裡原地踏步，非旦無法追上香港、台北、上海、新加坡及首爾，反而會被越南超越。

“儘管越南沒有如我國般的自由市場、法制體制及語言優勢，但該國目前的貿易額佔該國國內生產總值190%，高於我國的130%。”

林冠英說，新政府正竭力糾正公共施政弊端，擺脫過去豺狼當道的負面形象，打造廉潔和具公信力的政府，配合良好企業治理文化、自由市場、法制體制及語言優勢，吸引製造業及服務業投資。

他指出，檳城憑著各種優勢和優惠，向來站在吸引投資最前線，其他州屬也在進步中，比如之前不曾接獲外資接洽的怡保廠商，近期也接獲外資接洽。

撥3萬購花車物有所值

林冠英：無需調查

林冠英在擔任檳州首席部長期間，於今年初為車水路斗母宮撥款3萬令吉，讓該斗母宮擁有首輛屬於自己的花車。這輛美輪美奐的花車將在來臨週三九皇爺回鑾活動中出遊。

他笑說，這輛以3萬令吉購置的花車可謂物有所值，因此無需被調查。

該宮代表拿督陳建得感謝林冠英撥款贊助該宮購置花車。這是該宮數十年來，首輛真正屬於自己的花車；之前多年該宮遊行所用的花車都是租借的。

林冠英昨晚與擔任上議員的妹妹林慧英、母親梁玉治、車水路斗母宮理事會主席余國光、光大區州議員鄭來興及雙溪檳榔區州議員林秀琴一同進入車水路斗母宮上香。林冠英也在細雨中為新花車主持剪綵儀式。