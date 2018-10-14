美食展被指現煮現賣 豬肉食品7檔被封閉









（馬六甲13日訊）馬六甲國際貿易中心Tastefully美食展，因有展賣豬肉食品的攤位而引發爭議，主辦單位馬上要求7個出售豬肉食品的業者關閉。

一個名為“Tun Carlos”的臉書賬號昨晚上載數張照片，指甲國貿中心內有攤位出售“豬”，非清真食品，還允許在禮堂內現煮現賣。

該網民聲稱，之前所有非清真食品都是分開來在停車場出售，而且是已經包裝好的食品。

他也聲稱除了“豬”，還有其他很有趣的東西，邀大家前往參觀。最後，他在帖文結尾帶話題 #MalaysiaBaru（新馬來西亞）。

帖文分享後，短短幾個小時有近1000個分享。留言中，部分網民認為新政府應對這類事件更敏感，畢竟是穆斯林最避忌的事；但也有不少網民認為，檔口已經展示“非清真食品”告示牌，若本身是穆斯林略過就好。

今午1時左右，主辦單位已要求7個販賣豬肉食品的業者將檔口封閉，也不要讓顧客看見“招牌”。(BPK)

棒棒肉乾行：參展3次都沒事

棒棒肉乾行負責人黃泳發受訪說，他專程從檳城來參展，去年也曾到甲國貿中心賣肉乾大約3次，向來相安無事。

“我們以參展的方式賣肉乾已經2年，之前都曾經在國際貿易中心這裡賣肉乾，不曾有問題。而且這類的美食展，華人客戶佔80%，參展業者也是80％華人。”

他透露，主辦單位今午派員前來告知要把檔口封起來，但沒告知是否應該撤離，或者進一步該怎樣。

滿香肉乾行負責人田優傑也說，他一直都有去檳城、吉隆坡商場出售產品，都沒有太多問題。他們看到馬來客戶，也不會招攬生意，都只是會招華人前來買肉乾，所以不知道什麼問題。

“主辦單位就過來叫我們把檔口圍起來，招牌也要圍起來，我們都不知道到底接下來會怎樣。”

賣泰國燒烤的高先生則說，小販只是“找三餐”而已，況且在展銷會中，一切的非清真食品，業者都會張掛牌子，避免混淆。如此“突然”要業者結束營業，是第一次遇過。

7非清真攤位關閉 甲國貿中心將賠償

甲國際貿易中心首席執行長阿都華合指示，所有的非清真攤位即刻關閉，以遏制社交媒體延燒課題及不影響美食展銷會，共有7攤位受影響。

他今午召開記者會說，他已經與主辦方及業者達致協議，馬上關閉出售非清真食品的攤位，並協議賠償事宜。

他表示，美食展銷會主辦單位是甲國貿中心的長期客戶，過去4年來都曾在這裡舉辦展銷會，也有出售冷凍非清真食品，只有此次引起非議。

他解釋，適逢州元首華誕，該中心人手短缺，所以在主辦方安排攤位後沒有進行監督，以致清真食品與非清真食品擺兩隔壁，引起穆斯林的混淆。根據條規，該禮堂可以出售非清真食品，但是必須與清真食品隔離。

他指出，有關主辦方的目標是鎖定非穆斯林群組，所以並沒有特別注意攤位的擺法。為此，他也代表該中心向全民道歉。

主辦單位負責人道歉

主辦單位負責人李榮倫為這起事件道歉，並表示以後不會再允許類似事件發生。

他強調，此次展銷會的目標群體是非穆斯林，因此，90％的客戶與參展單位都是非穆斯林，就連刊登廣告以及社交媒體，也都以華文為主。

他說，今次參展單位有170個，出售非清真食品的有7個攤位。根據過去的記錄，觀光人數可達4萬人，而其中90％是華裔。