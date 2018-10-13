【波德申補選】 多數票逾2萬 安華狂勝 週一就任國會議員

（波德申13日訊）投票率低，戰績卻輝煌！公正黨候任主席拿督斯里安華在波德申國會議席補選，以2萬3560張的多數票狂勝。

隨著官方成績出爐，安華毫無懸念的當選，而且創下超過71%的得票率，這也是波德申國席（前稱直落甘望）中選者有史以來最高的得票率。

賽夫僅得82票包尾

選舉官在今晚9時許公佈補選成績，安華共獲得3萬1016票，排名第二的是伊斯蘭黨的莫哈末納扎里7456張票，另外5名獨立人士丹斯里莫哈末依沙獲得4230張票、劉雪燕214張票、莫哈末賽夫82張票、曾慶亮337張票及簡梓源154張票。

莫哈末納扎里非但保住按櫃金，也獲得比509大選時的6954張票更好的成績。至於依沙及其餘4名獨立人士也慘敗收場，將因沒有達到總選票的八份之一而被沒收1萬令吉按櫃金。

4獨立人士失按櫃金

備受爭議的候選人賽夫是這場補選中得票最低的候選人，僅有82票。

根據選舉委員會公佈，這次補選的投票率為58.2%，與509大選時的82.8%投票率相差甚遠，一度讓希盟支持者感到擔憂。

國會下議院議長拿督莫哈末阿里夫表示，安華將在15日，也就是國會復會的第一天宣誓就任波德申國會議員。

他是在非官方成績顯示安華中選後，接受馬來報章《大都會日報》的訪問時，這麼表示。