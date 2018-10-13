安華：極具說服力 “敦馬以我選績為榮”







（芙蓉13日訊）剛剛贏得波德申國席補選的拿督斯里安華指出，他在確定勝選後，立即把喜訊告知首相敦馬哈迪，敦馬對他取得的成績感到很光榮。

面對6名對手圍剿，安華仍輕鬆突圍，取下波德申國會議席，得票3萬1016張，得票第二多的是伊黨候選人納查里，得票7456張；位居第三是獨立候選人依沙沙末，得票4230張。換言之，安華这次贏得多數票高達2萬3560張，超越大選時希盟的1萬7710張多數票。

他說，他將在下週一（15日）宣誓成為波德申國會議員。

“我必須感謝首相以及選民們給予我的信任，也要感謝陪我一起戰鬥的希盟各友黨，讓我可以在補選中勝出。”

他說，此次成績好得出乎預料，他的得票率達70%，比贏得509大選的原任國會議員丹尼雅的成績更亮眼。

“這成績讓我們非常滿意，而且極具說服力，我非常感恩，特別是要感謝選民給予我及希盟的支持和信任。”

他補充，選舉成績更顯示出，希盟已獲得各族選民的信任，除了華巫印，部分選區的原住民也把票投給希盟。

安華表示，希盟在大選中輸掉波德申屬下的2個州議席，而今天希盟卻在這2個州議席中獲得了良好成績。

他指出，補選之前確實顧慮一些元素，包括馬來選票及軍警票的趨向，如今希盟已獲得這些馬來選區的選票，而且軍警票更是比509大選時高出約122%。

他承諾將與州政府及市議會等單位合作，為波德申帶來發展及改變，並會與柔佛依斯干達公主城國會議員林吉祥一起努力，為國會進行更好的改革等。

他強調，此次補選也顯現出選民更信任希盟及敦馬的領導能力，並相信支持巫統的選民，也把票轉投給他。