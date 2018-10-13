潘儉偉建議Grab載搭公交 藍色德士號召3千司機抗議





（吉隆坡13日訊）藍色德士公司（Big Blue Taxi）顧問拿督三蘇巴林聲稱，他將在下周三或四，號召約3000名傳統德士司機，前往布城財政部及交通部展開和平糾察，抗議財政部長政治秘書潘儉偉的建議，與電子召車服務Grab合作， 以合理價格載送人民前往乘搭輕快鐵、地鐵等公共交通服務。

他召開記者會說，潘儉偉只提Grab，沒將其它電子召車公司列入考量，這對其他德士司機而言非常不公平；同時他要質問行動黨，是否有從Grab那里獲取利益。

他提及，交通部長陸兆福曾表明，電子召車服務司機須遵守和傳統德士司機一樣的法令，但卻未見交通部採取嚴厲的執法行動。

“因此，我們要求首相敦馬哈迪介入採取行動，包括革除潘儉偉及陸兆福的職位。”

三蘇巴林強調，他們將討論究竟是在同一天到財政部及交通部示威，或分為兩天；一旦有決定後，他們將給予警方通知此活動。

他說，在大選中，很多傳統德士司機都給予希盟支持，沒想到他們當上政府後，卻沒照顧司機們；反之，還嘗試打破他們的飯碗。

他提到，有70%的司機屬於非富有及非高等教育水平族群，他們唯一的飯碗就是靠駕駛德士謀生。

潘儉偉早前表明，政府目前正談論公私領域合作，還包括與電子召車服務合作，以合理的價格載送人民前往搭乘輕快鐵、地鐵等公共交通服務，與其要求政府提供免費的接駁巴士服務，何不善用現有私人界服務?