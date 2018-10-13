砍死13．14 燒豬還神 州委改選指涉恐嚇 火箭領袖報警捉同僚







（怡保13日訊）一名行動黨普通黨員謝仰發在參與該黨霹靂州委改選的候選人帖子下留言“砍死13，14可以燒豬還神”，結果受到地方領袖曲解及報案，以致他遭警方拘捕，以通訊及多媒体法令233條文的不當使用網絡及刑事法典507條文的恐嚇角度調查。

1998年通訊及多媒体法令233條文是禁止在网上發布不良內容、不當使用网絡設施或服務，罪成可被判罰款5万令吉、監禁不超過1年或兩者兼施。

現年48歲的謝仰發為保險從業員，他在金寶區國會議員蘇建祥陪同下召開記者會指出，他于昨晚9時在家中遭到4名警員上門扣留，被告知他涉嫌在臉書上發表煽動和恐嚇性言論受查。

他是于本月9日在甘榜亞齊支部主席兼州委候選人駱永舜的一則臉書帖文上留言“砍死13，14 可以燒豬還神”惹禍。

凌晨已獲釋

謝仰發指出，他昨晚被帶回警局錄供后，令母親、太太和長女非常擔憂，所幸他獲得人力資源部長古拉政治秘書張志堅到來保釋，于凌晨12時被釋放。

他透露，其手機和SIM卡至少被扣押一星期，影響他的保險業務，警方隨時再傳召他錄供。

“我的留言表達不要支持13和14，如果他們輸掉的話，可以燒豬還神，根本不是字面上具有傷害性的意思。”

謝仰發并非是州委候選人，甚至連投票權也沒有，他不明白舉報的領袖為何生事，勞煩警方出動；他認為，作為一名地方領袖，應該專注服務人民，而非制造風波。

蘇建祥對於該黨地方領袖竟利用該黨強烈反對打壓言論自由的233條文舉報同僚感到痛心与憤怒，因為該黨霹州主席倪可敏和多名領袖也深受其害，多次在同一條文下受到調查，通訊与多媒体部長哥賓星也已同意進行修正。

他說，黨地方領袖竟斷章取義制造風波，意圖分裂黨的和諧与團結。他勸告舉報的領袖向警方銷案，若謝仰發被控，他將全力為對方抗辯，他也認為霹州行動黨應對這名舉報的領袖采取行動。

蘇建祥聲言，謝仰發言論背后根本不存有傷害人的念頭，只是一种表達方式。

針對這起事件，作為安順區國會議員暨國會下議院副議長倪可敏只是簡單回應，一切依法行事，交給警方調查，對於謝仰發發表的言論深表遺憾。

張志堅：留言遭曲解

張志堅指出，謝仰發是安順新街場支部的普通黨員。

他說，駱永舜于8日在個人臉書上針對州委改選發帖，謝仰發的留言實際用意根本不存有行動上傷害和恐嚇的成分，卻遭他人曲解。

他解釋，謝仰發使用的“砍死”字眼，并非拿刀砍對方，只是表達“不要”，中文博大精深，一個字眼有多重意思。他勸告大家在网上發言時，謹慎用詞，避免招惹麻煩。

張志堅昨晚接獲安順黨員撥電求助，馬上赶往安順警局保釋謝仰發。

陪同出席記者會還有怡保東璇園支部主席馬文宗、怡保西區支部黨員瓦蘇和太平后廊巴剎支部財政兼州委候選人之一涂琇鳳。