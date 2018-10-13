無懼中國拋售美債報復 揚言採更嚴厲手段

（華盛頓13日訊）中美貿易戰持續之際，有經濟學家警告，中國可能拋售現時持有1.17兆美元（約4.8兆令吉）美國國債，以報復美國早前再向總值2000億美元（約8309億令吉）中國商品加徵關稅。美國財長姆欽對此表示不擔心；美國白宮國安顧問博爾頓則揚言，會對中國採取更嚴厲手段。

正在印尼峇厘島出席國際貨幣基金組織及世界銀行年會的姆欽，昨天接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問，被問到中國可能威脅拋售美債作為貿易戰談判籌碼，姆欽回應說，如果中國決定不持有美債，市場上還有很多買家等著要，他完全不擔心。

拋售美債要付高昂代價

他說，如果中國拋售美債，除了會失去債息收入，同時還要尋找其他具有相同性質且流動性充足的財務工具替代。他認為，中國將會為拋售美債付出非常高昂的代價。

姆欽又指，對中國商品徵收關稅是重要的談判工具，如果能起正面作用，相信總統特朗普會在下月於阿根廷舉行的20國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平舉行會談。.

另一邊廂，博爾頓昨天在接受電台訪問時說，華府會進一步向中國採取更嚴厲手段，認為必須調整中國在貿易、國際、軍事和政治等領域的行為。

博爾頓說，特朗普認為中國長期以來利用國際秩序謀取自身利益，現在是時候作出糾正。他認為，特朗普對中國的強硬立場，已令中國感到困擾，因為中國從未遇過如特朗普那麼強硬的美國總統。

糾正中國在貿易等領域行為

博爾頓又指，中國違反國際貿易和商業準則，從而獲得了可觀的經濟和軍事實力，美國準備採取更多行動，限制中國的敏感高科技產品出口。

博爾頓還批評中國在南海的行為危險，重提中美軍艦日前短兵相接一事，聲言美國會捍衛國際海上通道的開放及順暢，盟友英國及澳洲將派軍艦穿越南海。他說，“中國要知道這裏（南海）並不是中國的一個省，將來也不會是。”