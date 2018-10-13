對方後衛追不上他 博爾特首發連進兩球







(悉尼13日訊）告別田徑場的“牙買加飛人”博爾特轉戰職業足壇，作為澳洲中央海岸水手首發前鋒在首秀就連進兩球。“閃電”博爾特在週五的生涯首場首發梅開二度，對方後衛追不上他，讓人吃驚不已。

儘管連日陰雨綿綿，但仍有近6000名觀眾來到現場看球。

博爾特在本場比賽中的表現也相當搶眼。上半場，博爾特拼搶積極，剛開場十幾分鐘就在同對方球員的爭搶中，受傷倒地。博爾特還有一次射門和一次頭球攻門，可惜不是被門將化解就是偏出球門。中央海岸水手在半場結束時以2比0領先。

博爾特在下半場全面爆發，接連打進兩球，幫助球隊4比0戰勝麥卡瑟西南聯隊。這也是博爾特來到澳洲跨界試訓後在賽場上的首次進球。這兩個進球的方式，非常的博爾特！

第56分鐘，隊友一記直傳傳向對方防線身後，力量似乎有點大，不過博爾特追的上！只見他啟動、衝刺、瞬間擺脫後衛殺入禁區，隨後一記左腳低射破門。進球後，博爾特又亮出招牌慶祝動作，“閃電”在綠茵場點亮。這讓人想起博爾特在奧運賽場上的輝煌。

第68分鐘，博爾特又收穫第二個進球，他利用後衛和門將的配合失誤，輕鬆打空門得手，將比分鎖定在4比0。這是博爾特轉戰職業足球後的第一次首發（之前曾有兩場替補上場過），結果就梅開二度，讓人感歎天才無邊界。第75分鐘，博爾特被換下場，贏得場邊觀眾熱烈的掌聲和歡呼

博爾特：首發打進兩球感覺不錯

博爾特賽后表示：“我第一次首發，打進兩球，這感覺不錯。我一直努力提醒自己做好準備爭取進球，當我真的進球了，我非常開心，也如釋重負。我一直在提高，但只有打了比賽，你才知道自己是什麼水平。”

中央海岸水手隊的官方推特讚歎道：“足球選手博爾特首次進球，神奇的時刻，他真是沒有極限！”

10月21日，澳洲A聯賽就將揭幕，水手對陣布里斯班獅吼隊，屆時博爾特的表現備受關注。