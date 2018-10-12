大道收費不能廢 首相：除非調高油價





（峇厘島12日馬新電）首相敦馬哈迪強調，收費大道是不可能不收費的。他堅決反對，希望聯盟“廢除大道收費”的競選宣言。

他昨天出席東盟領導人大會後，向隨團採訪的大馬新聞從業員表明，若真的要廢除大道收費，唯一的作法便是要調高油價。

他直言，廢除收費大道對希盟政府而言，是相當大的一項負擔。

他再度重申，希盟在制定競選宣言時，完全沒料到會執政，“現在我們執政了，這個競選宣言卻是一項大負擔。”

“當時，我反對這個競選宣言。我知道，要享有免費大道是不可能。大道不收費的唯一方法，就是調漲油價。”

當初就反對廢過路費

馬哈迪提問說，若我們廢除過路費，誰來負責維修大道与建造新路？

“你告訴私人界去造路，他們要賺錢，如果你不讓他們收費，你要他們怎么賺錢？”

“在英格蘭，政府並沒徵收大道過路費，但卻徵收高額的石油稅，而當石油價格飆升時，稅務也會隨之調高。”

“因此，政府可使用徵收石油稅的款項。如果扣除從石油稅獲得的款額，沒有使用大道的人士也須繳費了。”

馬哈迪強調，在我國，只有使用大道者才需付費。沒使用（大道）的人，為什么要付費？

他提及，政府需重新檢討競選承諾，否則將面對巨額損失。

希盟在第14屆大選競選宣言中承諾將廢除大道收費。

敦馬18日國會提呈 11MP檢討報告受矚目

（吉隆坡12日訊）首相敦馬哈迪將會在來臨的下週四（18日）下午4時，於國會下議院提呈備受矚目的第11大馬計劃（11MP）的中期檢討報告。

國會下議院秘書拿督羅斯米在文告說，政府將在這項報告中鑑定問題和發展挑戰，並提出解決方案。

文告提及，第14屆國會第一期第二次國會會議，訂在下週一（15日）復會，從10月15至12月11日，為期30天。

文告聲稱，下議院第一週的首日，將是由中選的波德申國會議員宣誓就職，之後辯論政府法案和其它政府事務。

“下議院第二週將開放給議員辯論第11大馬計劃的中期檢討報告，接著第三週將由相關部長進行總結。”

文告強調，政府將會在11月2日下午4時，於下議院提呈2019年財政預算案。

“下議院第四和第五，將是開放給議員參與辯論財政預算案政策階段，財案委員會階段將在第七和第八週進行。”

文告表示，下議院最後兩天（第九週）是保留來辯論政府的法案和其它政府事務。

文告說，下議院無限期休會後，國會上議院將從12月3日至12月20日開會，開會天數為12天。

此外，政府在來臨的國會下議院會議也將會提呈數項新法案或修正法案，當中包括新的國會服務法令（Parliament Services Act）、提呈廢除強制死刑法案和廢除煽動法令。

敦馬：頻成功逃避追捕 疑有內鬼通報劉特佐

（峇厘島12日馬新電）首相敦馬哈迪聲稱，政府難以追蹤并逮捕一馬發展有限公司（1MDB）弊案關鍵人物大馬富商劉特佐，主因包括了政府機關內有內鬼。

他在出席首屆東盟領導人大會時，針對隨團采訪的大馬媒体詢問若政府機關有內鬼向劉特佐泄密一事作出回應說： “我認為他躲在某個地方。”

他相信，這也是為何劉特佐每次都可成功逃避追捕的關鍵。

“（精英顧問團主席）敦達因說有人向他（劉特佐）通風報信。有時他在香港，但當我們抵達香港時，他卻又飛到別的地方去了。”大馬正追捕劉特佐，以協助調查1MDB案件。