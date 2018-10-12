免衍生無國籍童問題 穆斯林娶外國妻應註冊





（亞羅士打12日訊）吉州行政議員拿督依斯邁沙烈說，公民權問題不僅發生在非穆斯林族群，很多穆斯林在外國娶妻後回國沒辦結婚註冊手續，也造成孩子成為無國籍兒童。

他說，穆斯林娶外國妻後，只要到宗教局呈交文件，該局就會發出結婚證書，手續非常簡單，但一些人不負責任的態度，才會為下一代衍生很多問題。

依斯邁沙烈今早出席由德卡社區服務中心、哥達打魯阿曼社區服務中心及國民登記局聯辦證件申請和諮詢活動後，如是指出。

吉州行政議員兼德卡區州議員陳國耀說，舉辦該活動是協助人民了解如何處理公民權問題，日後能親自跟進和解決問題。

透過代理解決費時費錢

他說，目前很多市民通過代理解決問題，不僅問題未解決，而且還浪費很多錢。

他坦言，他每年會接獲很多國民權案件，包括無國籍和紅身份證，其中最棘手是無國籍兒童的父母異離、母親失蹤或去世，這案件比較難解決。

他說，凡是行動不便國民要更換新身份證，可以聯絡國民登記局，該局有提供流動服務，即親自上門為行動不便者辦理手續。

這活動今日起一連兩天在米都誠信花園組屋區禮堂進行，時間是早上9時至下午5時，任何人面對無法申請身份證、報生紙和無國籍者，可以前來該禮堂，官員會協助處理有關問題。