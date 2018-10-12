張念群：憑出生證領養書 30萬無國籍童可入學





（古晉12日訊）聯邦內閣議決，國內30萬名無國籍兒童，明年起可憑出生證、領養證書或庭令的其中之一文件報讀政府學校，否則需社區領袖或人民代議士的證明。

教育部副部長張念群今日為古晉中學新校門主持開幕禮後，接受記者訪問時表示，內閣是在上週會議中議決，政府簡化入學程序，這意味無國籍兒童若擁出生證，且父母其中一人為馬來西亞人，就可以進入政府學校就讀。

“若沒出生證，持有領養證書或庭令也被允許就讀政府學校，該決定的正式公函將於近期內送至各州教育局。”

她說，根據2016年時任內政部長拿督斯里阿末扎希給予的數據，國內共有30萬名18歲以下無國籍兒童，這是2年前的答案，現在數據必須詢問現任內政部長。

張念群表示，無國籍兒童無法獲得公民權的原因，主要是由於家長在孩子出生前未進行婚姻註冊。無國籍兒童問題國內各地均有，因此常接獲不少求助。

允許參加各政府考試

“希盟政府決定簡化學校註冊程序，讓無國籍兒童能接受教育，這延伸至全部教育機構。無國籍兒童也被允許參與小六評估考試、初中三評估考試、大馬教育文憑考試及大馬高級學校文憑考試。”

詢及學費方面，她說，內閣會議並未談到此，之後會在內閣會議再提出及商討。

張念群表示，未擁有出生證書、領養證書或庭令的無國籍兒童，需要社區領袖，例如本固魯或人民代議士的證明，條件是家長必須在2年內申請文件，這也鼓勵父母履行責任，為孩童提供保障。

“生活在馬來西亞卻未擁有任何文件證明是不可行的，政府可以簡化進入學校程序，但未來在覓職時若沒有任何文件也不妥當。”