中或不列匯率操縱國 特習擬下月G20會面

（華盛頓12日訊）美國財政部將於下周發表半年度《國際經濟和匯率政策》報告，據美媒引述知情人士透露，官員已向財長姆欽報告，中國並未操縱人民幣匯率，如果姆欽接受這個結論，將可避免中美貿易戰進一步升溫。

美國財政部一年發表兩次報告，評估貿易夥伴有否操縱國家貨幣，新一份報告預計下週公佈。彭博社引述消息人士指，財政部官員確認中國並未操縱人民幣匯率，但據稱總統特朗普曾向姆欽施壓，要求將中國列為貨幣操縱國。

姆欽昨天接受彭博社訪問時，拒絕評論報道，僅說：“我們擔心人民幣貶值，並希望確保它不會被用作競爭性貶值。”

特朗普向財長施壓

知情人士指，由於中國對美國的貿易順差很大，因此中國將繼續留在貨幣操縱觀察名單。有關報告再度批評中國未能糾正其貿易不平衡，並點名其他幾個國家侵蝕美國的競爭優勢。

另外，《華爾街日報》引述中美官員報導，特朗普與中國國家主席習近平下月底出席在阿根廷舉行的20國集團（G20）峰會，期間或會舉行雙邊會談，商討貿易糾紛等問題。

白宮首席經濟顧問庫德洛透露，在安排兩人會面的事有進展，但仍未確切肯定舉行會談。報導指，特朗普已委派代表團籌備中美峰會事宜，團隊其中一人為前總統尼克遜的孫兒考克斯，而中方則由副總理劉鶴負責。

美警告中美洲諸國 小心謹慎提防中國

（華盛頓12日訊）美國副總統彭斯繼上週發表演說，炮轟中國的干預無所不在後，昨天又再度把苗頭指向中國，警告中美洲國家與中國發展關係時，最好保持謹慎態度。

彭斯在華盛頓與薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯領袖及墨西哥外長在一個討論中美洲安全與繁榮的論壇上會面，敦促這些國家與中國建立商業夥伴關係時，必須要求透明並注意長遠利益。

薩爾瓦多在今年8月與北京建交，是台灣最近受到的外交挫折之一。

中美洲目前仍是台灣的主要堡壘，貝里斯、危地馬拉、洪都拉斯和尼加拉瓜仍與台灣保持聯繫，中國當局則利用經濟實力和投資承諾，吸引他們。

避免被不恰當使用 美限制核能技術輸華

（華盛頓12日訊）美國能源部宣布，嚴格限制向中國輸出民用核能技術，避免中方將這些技術被用作軍事或其他未獲授權的用途。

美國能源部長佩里說，中國尋求在現有中美民用核能合作領域之外，積極獲取核能技術，美國不能忽視有關問題對國家安全帶來的影響。

美國官員透露，能源部將會為現在及未來向中國的技術轉移制定新規定。美國依然會容許向中國輸出民用核能技術，但這些出口將會面臨更嚴謹審查。根據能源部聲明，與中國廣核集團（CGN）有關的授權，都不獲發新許可證或延長現有許可證。CGN被美國控以串謀盜取美國核技術，以加快發展及生產中國核反應堆技術。