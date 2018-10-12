【歐洲國家聯賽】哀兵又遇傷病折磨 戰車硬闖風車國

（阿姆斯特丹12日訊）歐洲國家聯賽A級別於週六迎來一場焦點對決，“哀兵之師”的德國將造訪阿姆斯特丹挑戰“橙衣軍團”荷蘭，兩支歐洲老牌勁旅目前正處於重建之期，究竟誰能成為此戰的最終勝利者？

德國自從今年在夏天的世界盃上，第一次在小組賽就被淘汰的恥辱性冷門之後，勒夫的球隊就從神壇上跌落了下來，再加上受到世界盃後厄齊爾退出事件的影響，這支昔日的鐵血之師，似乎一下子變了味道。

在首個國家隊比賽周中，一場歐洲國家聯賽，逼平了世界冠軍法國隊，另一場熱身賽，2比1小勝秘魯，綜合這兩場表現，讓人更加覺得，德國在世界杯上的“衰落”，並非是偶然現象。

本期國際比賽日，德國隊要連續兩個客場挑戰荷蘭和法國隊，幾乎沒有多少人可以看好“四星戰車”了。原因很簡單，本來就不高的士氣，又遇上了嚴重的傷病打擊，再加上還要過分依賴現在明顯處於低谷的“拜仁幫”，這支德國隊能在兩個艱苦的客場討到多少便宜呢？

目前德國陣中，因傷無緣本期名單的有羅伊斯、京多安、呂迪格和哈弗茨。另外，鐵衛小博阿滕也抱恙在身，日前剛恢復訓練，能否出戰荷蘭仍是未知之數。

新賽季聯賽，拜仁慕尼黑在科瓦奇率領下，近期陷入低谷之中，而目前德國陣中，在21人大名單中，就有7人來自拜仁，佔據了三分之一的比例，其中諾伊爾、博阿滕、基米希和穆勒更是德國的骨幹，球迷不盡為“日耳曼戰車”的狀態感到擔憂。

科爾曼：德國並不可怕

荷蘭主帥科爾曼日前受訪時就表示踢，“德國並不可怕，荷甲球會阿積士就能在歐冠小組賽中逼平德甲班霸拜仁慕尼黑。”

“我們必須尊重對手，但我們也得相信自己。我們沒那麼差，對手也沒那麼強。”科爾曼此舉很明顯，就是希望藉著阿積士戰平拜仁的比賽例子，能夠激勵球員們，也削弱對手的心志。事實上，荷蘭隊近年也過得不好，2014年世界杯之後出現青黃不接的現象，先後無緣歐洲杯和世界杯決賽圈，國家隊也經歷多次換帥。

目前小組形式，世界冠軍法國2戰1勝1平，積4分，暫時領跑小組；而德國和荷蘭各自只踢了一場，前者戰平，積1分，後者不敵法國，0積分。可以說，兩隊想要保持對小組頭名競爭的話，此戰唯有全取3分。