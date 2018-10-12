【京都電影節】 率先表場資深電影人 奎利林元熙紅毯搶鏡王

















（京都12日訊） 邁入第5年的京都國際電影節，周四展開一連4天的活動。在開幕儀式上，大會頒發重要獎項表揚電影人，實力派演員佐藤浩市獲“三船敏郎獎”，中國京劇界的重要人物尚長榮獲得“最高致敬獎”。

京都是日本電影文化的發源地，曾有“日本好萊塢”之稱。今年的電影節，除了保留電影和文化藝術，還有運動競技主題，為4天的電影節活動增添動與靜的氣圍。

“三船敏郎獎”（Toshiro Mifune Award）主要是表揚活躍於國際影壇的日本演員，阿部寬在2016年獲此獎，去年是淺野忠信獲得，今年頒給57歲的佐藤浩市。

佐藤浩市的戲劇作品包括《戀人啊》、《太陽照樣升起》、《冰上悍將》、《TEAM -警視廳特別犯罪搜查本部》等等。去年他在有“日本奧斯卡”之稱的日本電影學院獎頒獎典禮上，憑《64：史上最凶惡綁架撕票事件》封影帝，這也是他隔了22年再得該獎。

融合傳統與電影

表彰電影人對日本電影有傑出貢獻的“牧野省三獎”（Shozo Makino Award），由84歲的旗降康男導演獲得。

為了向全球的演員和導演致敬的“最高致敬獎”，頒給78歲的著名京劇表演藝術家尚長榮及言興朋（缺席），他們主演的3D全景聲京劇電影《曹操與楊修》，安排在該電影節作日本首映。

除此之外，也有多位日韓影星出席開幕儀式，如韓團Kara前隊長奎利和賣座電影《與神同行》判官林元熙走紅地毯，也成了另一個焦點。

開幕儀式是在有數百年歷史的世界文化遺產西本願寺進行，這已是第2年在該地舉辦開幕禮。該寺的部份地方遭今年9月初的強烈颱風損毀，多處仍在維修中，但無阻主辦方選擇在該地辦活動，讓出席的嘉賓和日馬泰印等地媒體，感受當下融合傳統與電影為一體的開幕儀式。

《光明娛樂》在日本吉本興業的邀請下，赴京都採訪盛況。