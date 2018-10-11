沒冷氣餐廳 露天小販中心 明年起禁煙











（雙溪大年11日訊）衛生部副部長李文材醫生說，明年1月1日起，全國所有冷氣和沒冷氣的餐廳，包括小型餐廳及露天小販中心都一律禁止抽煙，違例者將面對1萬令吉罰款，業者也將被罰款2500令吉。

他今早在新文英亞洲醫藥大學為一項研討會主持開幕禮後說，此舉是要為國民塑造一個健康的用餐環境。

李文材說，根據1983年食品法令下的2004年煙草產品管制條例36條文，凡在任何禁煙區吸煙者，罪成可被罰款不超過1萬令吉，或監禁不超過2年。

暫不包括路邊攤

他說，這項擴大禁煙區的措施是援引原有的法令執行，因此無需在國會通過任何條文的修改。

他說，雖然有人會反對這項措施，但若任由抽煙者繼續抽煙，往後的醫療費會是更大的開銷。

衛生部是於9月間公佈，政府計劃在今年12月開始，將所有開放式餐館列為禁煙區，以進一步擴大現有的23類在憲報上明文規定的禁煙區。

李文材在節目過後，接受《光明日報》記者詢問時說，這項禁煙令暫時未涵蓋路邊攤，因為執法上比較困難，因此在這現階段並沒有將路邊攤列入禁煙範圍內。

他以簡訊回覆記者詢問說，將在明年開始執行的禁煙令，是進一步擴大至有界定的食肆，例如食店及小販中心。“至於路邊攤是否禁煙還沒有決定，主要是執法上有困難。”

不設吸煙房吸煙亭

李文材指出，衛生部也不會考慮在茶餐室或小販中心設立吸煙房或吸煙亭的建議，不過煙民可以在茶餐室或小販中心外的範圍吸煙。

他表示，衛生部肯定也會尊重煙民的人權，煙民依然可以在空曠的地方、路邊、及家里吸煙，這都是他們的權利，只要不在這些指定地點的範圍內吸煙。

他受詢時強調，衛生部做這項決定，最主要作用就是讓人民減少吸煙。

他補充， 一旦明年落實這個政策，相關的業主也必須執行禁煙令。

他說，在明年進一步擴大禁煙區後，如果真正要執法，在人手上是沒有問題的。

“全馬的衛生官和警方都可以取締違反禁煙令的人士。”

他強調， 這個禁煙令主要是從教育下手，與此同時也要採取執法行動，以減少人民吸煙。

針對馬新咖啡茶業聯合總會總會長拿督何子孟指對衛生部的這項政策感到失望，他們要求跟該他會面卻一直沒有回應，對此李文材表示，這個禁煙課題不是今天才談，大家的理由也來來去去那一些，不過無論如何，他已經安排在國會期間和該公會會面。

我國是於2004年開始逐步落實阻止煙害的政策，現有23個禁煙區包括醫院、公廁、飲食店、政府部門、學校、高等學府、購物中心、油站、圖書館及公園等。

此外，衛生部也建議從今年10月起關閉國會大廈內的抽煙室，讓國會大廈成為全面禁煙區。

何子孟反對餐廳全面禁煙 強調應先與業者對話

（檳城11日訊）針對衛生部宣佈露天小販中心及餐廳全面禁煙政策，馬新咖啡茶業聯合總會總會長拿督何子孟表示反對。他認為政府過於倉促，也忽略了煙民吸煙的權利，強調在落實此政策前，必須先與業者商討。

他接受《光明日報》訪問時說，衛生部不曾就此事與他們商討，和前朝政府反差甚大。

“前朝政府落實任何政策前都會與我們展開對話會，惟新政府卻沒有這麼做。我感到很失望，新政府在還未落實任何一項措施前都應該和業者會談，尋求共識並達成雙贏局面。”

應與業者對話

他說，新政府不能夠一意孤行，一手遮天是不對的，既然是民選的政府，就應該與業者商量及展開對話。“但他們並沒有這樣做，新政府新的衛生部長都是一意孤行，前朝政府會商量，一路來都有商量。新政府也必須效仿此做法，因為這是民選的政府，應該跟民間團體商量，探討雙贏方案實行這個措施。”

他說，他明白政府有照顧人民健康的責任，但同時必須尊重煙民的吸煙權益。

他直言，假設要禁煙，就必須做到好像日本那樣，設立吸煙區，並非倉促落實。

他坦言，此政策一出，肯定會對咖啡店業者造成影響，因為他們的顧客都是來自中下層，有煙民也有非煙民。

“如果可以買煙卻不能夠在同一個地方吸煙，那麼顧客肯定不會再來光顧，到時就會失去這些主要客戶來源影響生意，波及全國逾2萬家咖啡店業者。”

檳小販聯合會贊同禁煙

檳州小販聯合會主席黃天發贊同此政策，強調煙民不應該對非煙民造成影響。

“要吸煙的人應該自行離開咖啡店或座位到後巷或不影響其他顧客的地方，而不是當著其他非吸煙者面前吸煙，必須顧及其他人的衛生及健康。我認同此政策。”

至於業者將被對付一事，他認為假設攤主或業者都配合政策，在店內貼上禁止吸煙等字眼，政府就不應該對付他們。

“畢竟顧客執意要吸煙，我們也無可奈何。當然，那些沒有配合政策的就另說。再來就是業者也是普通百姓，沒有執法權，必須依賴當局執法。”

扁擔飯業者公會：先教育再落實

全國扁擔飯業者公會理事阿都哈密認為，政府在落實此政策前必須先展開教育階段，而非倉促落實。

“我不認同罰款，而且需要經過教育階段及給業者時間進行規劃。”

他也對業者會遭到罰款一事感到疑惑，指業者並沒有執法權，如何阻止顧客吸煙。

“我們可以配合當局政策貼上禁止吸煙等標誌，但如果顧客要吸煙，我們也無可奈何，必須依靠當局執法，否則我們出手的話，一旦遇到野蠻顧客，分分鐘會打架。”

告示牌不見 抽煙區被佔 喬治市禁煙無效

（檳城11日訊）聯邦政府3年前在憲報上頒佈喬治市被列為禁煙區後，除了在市區設立禁煙告示牌，也在市區一些街道上設立抽煙區，可是還是無法取得預期效果。多個抽煙區的告示牌不翼而飛，更有車子無視抽煙區地標的存在，直接霸占抽煙區。

據觀察，由於一些地標已脫漆、告示牌不翼而飛，再加上所劃出的地標位於不顯眼的位子，因此鮮少有人知道抽煙區的存在。記者走訪古蹟區數個地點詢問附近的商家和居民，他們皆表示不曉得抽煙區的所在點，只知道古蹟區已經被憲報為世遺區。

分階段落實全檳禁煙 多區已憲報為禁煙區

檳州福利、愛心社會及環境委員會主席彭文寶今日接受《光明日報》訪問時說，州政府為推動檳城為禁煙城市已付出多年心血，將州內多個地方憲報為禁煙區。

他說，州政府計劃在全檳落實禁煙運動，不過需要一步一步來，分階段進行。

彭文寶也是檳州無煙城組織（PENBAR）主席。他說，檳城所面對的挑戰是，儘管前朝政府已經賦予地方政府執法的權利，但不能開出罰單，唯有直屬聯邦政府的衛生部才能就打擊非法抽煙活動開出罰單，只能進行教育工作而已。

“現在若要執法，唯有跟衛生部一起合作，由衛生部開罰單。但是衛生部今年一直都很忙，因今年要處理的問題很多，包括骨痛熱症和早前爆發的手足口症等事件，所以無法一同採取行動。”