副揆：提高政府透明度 擬設資訊網監管治理





（布城11日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎說，世界銀行和馬來西亞生產力機構正在合作籌備的公共諮詢網站，將成為監督與評估規則制定的追蹤工具。

“提升公眾諮詢及公民參與，以廣泛接觸利益相關者，將提升政府制定規則的透明度、包容性與信任度。”

她今日為2018年全國良好監管實踐全國大會主持開幕時強調，健全、負責與透明的監管治理體系，是快速變化市場中維持有活力及彈性經濟的重要一環。

她說，就如希望聯盟在大選宣言中所承諾，馬來西亞生產力機構和利商特別工作隊將獲得更多自主權，以全面研究各行業面對的監管問題。

她說，雖然60年的政權已交替，不過，我國依然是親商國家，她於周二對印尼進行一天訪問時也傳達了這個訊息。

將致力改革國家生產力

旺阿茲莎說，政府將持續關注改革國家經濟架構，以改善國家的生產力。

“在這方面，我們（馬來西亞）需要通過有效的監管治理體系，確保我們的競爭政策架構強大。”

旺阿茲莎也在會上推介《2018年現代化條例報告》，這是2016年以來第二份兩年一度的報告，以向利益相關者公布推行良好監管實踐以來的進展與改善。

出席會議的包括馬來西亞生產力機構主席阿茲曼哈欣和總監莫哈末拉沙里、貿工部副部長王建民和秘書長拿督依桑依薩。