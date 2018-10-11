印尼爪哇6級強震3死 峇厘島遊客急避難

（雅加達11日訊）印尼爪哇今天凌晨2時許發生6級地震，鄰近的峇厘島也感受到震動，許多遊客在睡夢中被嚇醒，趕緊逃到戶外避難。地震造成爪哇多棟建築物倒塌或受損，有3人被倒塌建築壓死。

這起地震震央在爪哇島附近松伯倫尼亞東北方40公里處，震源深度約10公里，屬於極淺層地震。

事發時，正身處峇厘的一名香港許姓男子說，當時搖得很厲害，恍如有隕石撞擊酒店。不少住客走出房外查看發生什麼事，有者更收拾細軟，準備疏散。一名島上居民蘇迪阿尼說：“搖晃得很厲害，我馬上就醒來帶著孩子逃出家門。我的鄰居也都在逃命。”

IMF及世行年會未受影響

地震發生後，當局未有發布海嘯威脅警報，峇厘島未有嚴重災情，機場航班亦沒有受影響。

國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行正在峇厘島舉行年會，組織發言人說，震央距離會議場地約160公里，未有帶來破壞亦未有影響會議的進行。

印尼東部中蘇拉威西省上月底發生7.5級強震，並引發海嘯，造成2045條人死亡。

巴布亞一度發海嘯警報

另一邊廂，南太平洋島國巴布亞新畿內亞今天清晨6時48分亦發生7級地震，震源深度約40公里，震央位於新不列顛中北部沿海城鎮金巴東南144公里，首次地震後再出現兩次餘震，強度分別達到5.7級及5.9級，當局一度發布海嘯預警，其後已經解除。