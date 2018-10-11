【歐洲國家聯賽】世界杯半決賽後再交手 料進攻爭首勝

（薩格勒布11日訊）世界杯亞軍克羅地亞將在歐洲國家聯賽A級第4組主場迎戰世界杯殿軍英格蘭，這將是兩隊繼今年俄羅斯世界杯半決賽後再交手。兩隊最近的進球數量都蠻多，預計本場料踢進攻足球。克羅地亞和英格蘭都希望在本場比賽中贏得他們在歐洲國家聯賽的首場勝利。

這兩隊在世界杯比賽都表現相當好，但在各自的歐洲國家聯賽首場比賽中皆輸給西班牙。克羅地亞在首仗客場以0比6慘負西班牙，球隊信心受挫，此次希望在主場球迷面前取得開門紅。英格蘭在主場以1比2小負西班牙，同樣也希望贏球反彈。

在今夏俄羅斯世界杯，克羅地亞加時以2比1勇挫英格蘭，兩隊正賽以1比1戰平。英格蘭近年主打青春風暴，整體活力十足，本場有望復仇。

克羅地亞傷兵不少

克羅地亞主力洛夫倫和雷比西重返國家隊，這兩人缺席上場對西班牙的比賽。不過，克羅地亞的傷兵不少，弗爾薩里科、布羅佐維奇、巴里西奇、卡利尼奇和科普都因傷無法上陣。

無論如何，克羅地亞本場擁有新科世界足球先生莫德里奇撐腰。克羅地亞球星本場肯定會受到英雄式的歡迎，因為這是他們在今年夏天的世界杯決賽後首次在主場亮相。

自從2013年以來，克羅地亞在主場的20場比賽中都至少取得1個進球，並且在過去12場比賽中只有3場保持不失球，堪稱攻強守弱。在今年世界杯決賽，克羅地亞以2比4不敵法國。

英重視年輕球員

英格蘭雙星盧克-肖和塔可夫斯基受傷，被奇維爾和首次進入國家隊的鄧肯取代。此外，麥迪森、穆尼特和桑丘都首次迎來英格蘭成年隊的徵召。由此可見，英格蘭主帥索斯蓋特相當重視年輕球員，給予他們亮相的機會。近期頻頻進球的英格蘭頭號前鋒凱恩料繼續領銜鋒線。

英格蘭在最近13場比賽中有11次取得進球，並且在最近7次和克羅地亞交手中有6次取得進球。