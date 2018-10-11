不爽言論 張雨綺發飆丟筆男嘉賓

（北京11日訊）氣到摔筆！

向來個性率真、敢愛敢恨的的“星女郎”張雨綺，前陣子才與次任富豪老公袁巴元發生沖突，用刀劃傷對方的背部，之後隨即宣布離婚消息，從消息傳出到離婚，僅過了兩天，可見她做事非常果斷。

目前張雨綺已复工又出事，當時她上的一檔節目和其他嘉賓談及男生追求女生的招數，其中一位嘉賓姜振宇就被問及有沒有為女生做過任何事情，他非常耿直地表達自己的觀點，認為男女應該是平等的，即便是女生過生日也不需要特別做什麼，沒想到此話一出，立刻引起在場所有女生吐槽，張雨綺直接把手上的筆往他身上丟，姜振宇當場楞住，只說了一句“謝謝”來結束發言。

氣吼“那是你感受”

隨後，張雨綺詢問姜振宇，既然覺得儀式感不重要，那結婚的時候，是否需要辦婚禮，對方立即回應，“要辦，婚禮是給親戚朋友辦的。”這頓時讓張雨綺也十分氣結，瞬間爆氣直吼：“那是你的感受吧！這對女生來說，要穿上婚紗，要蓋上紅蓋頭，要吹吹打打的把這個女生送出去，這對女生來說是一件非常大的事情！”當對方說覺得婚禮會讓一對新人非常累時，她則回若男方會覺得累，代表他沒有很愛新娘。

後來，姜振宇一再強調愛情是兩個人的事，不需要特別展現給外人看，最理想的婚禮就是兩個人牽手走在沙灘上，這讓張雨綺更為無語，在聽完朱亞文的求婚過程後，她直接下結論稱：“我這麼跟你講吧，其實當年沒辦婚禮的，10年之後又補辦了。”