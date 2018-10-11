峇里島外海6級地震 已致3死數十傷











（雅加達11日訊）印尼峇里島外海今天凌晨2點多發生規模6級地震，目前已知至少3人死亡，當地觀光客幾乎全被震醒驚逃。

美國地質調查局（USGS）資料顯示，震央位在峇里島首府登巴薩西北方165公里處，震源深度10.3公里，屬於淺層地震，據傳造成多處房屋倒塌，已經造成3人死亡，有23人受傷。

綜合媒體報導，最新的消息指出，地震後，東爪哇省的蘇門內普地區發生房屋倒塌，至少3人死亡，峇里島上的觀光客們，很多在酒店中被驚醒，緊急逃到酒店外避難。

法新社報導，一名在峇里島女性觀光客表示，“地震感受很強烈，而且感覺持續好一陣子”。峇里島南部的努沙杜瓦則有旅客半夜被驚醒，觀光客蘇迪亞妮向法新社表示，她從酒店中逃出來，“震動很大，我馬上就嚇醒了，帶著小朋友往房子外面逃，附近的鄰居也都跑到街上了。”

同時，在西爪哇省首府泗水也能感受到地震，此處距離震央大約200公里，一名居民表示，大約感受到10秒震動，附近鄰居都被驚醒了。目前沒有其他重大災情傳出。

印尼官方表示，此次地震並未引發海嘯警報。

印尼已經從兩個月前、9月底、10月初接連發生強烈地震，並引發海嘯，造成多人死傷。上個月發生的規模7.5強震，引發海嘯侵襲蘇拉威西島，目前已經造成超過2000人喪生，恐怕還有超過千人被埋在廢墟之下，超過8萬人無家可歸。