稱陪父錄供 扎希女否認受查





（布城10日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希、女兒拿督努魯希達雅和繼兄拿督斯里莫哈末納沙宜，今日上午同時被布城反貪污委員會總部傳召錄供，分開錄供7至8小時之後才離開。

阿末扎希也是前副首相，他於上午9時20分抵達反貪會總部，而走出反貪會總部時已經是下午5時40分。

據瞭解，阿末扎希相信是被指挪用一個慈善基金80萬令吉償還私人信用卡債務的事件而再次被反貪會傳召錄供，不過，他離開時拒絕向媒體進一步發言。

阿末扎希在步出反貪會，見到大批等待他召開記者會的媒體時，一直回避，並對媒體等了長時間表示同情。

再選日期時間錄供

詢及會否於明天重返反貪會錄供時，他表示會自選日期與時間。

努魯希達雅於下午4時52分離開受到媒體追問時，否認被傳召接受調查。

她聲稱只是陪同父親錄供。

阿末扎希等3人是分別於上午9時許抵步，然後在反貪會官員的陪同下分開錄供。

阿末扎希是原訂在10時錄供，但他卻提早半小時到，反貪會官員因此先安排他在候客室等待；當他於上午約9時40分步出候客室到樓上錄供時，還親切地向在玻璃門外拍攝的媒體揮手。

阿末扎希穿了一襲金綠色峇迪衣，女兒努魯希達雅身穿黑衣，外披軍綠色外套。

努魯希達雅抵達反貪會總部後，先進入候客室與父親打招呼，跟著在官員陪同下前往錄供。

雖然阿末扎希早前呼吁巫統黨員和支持者不要到反貪會門外集會，但還是有多名支持者在大門外展示支持。

第三次被反貪會傳召錄供的阿末扎希，曾於7月2日及3日針對沙地阿拉伯王室捐款7億美元給前首相拿督斯里納吉，以及他被指挪用一個慈善基金80萬令吉償還私人信用卡債務的事件錄供。

努魯希達雅和莫哈末納沙宜相信是因濫用基金會款項而被反貪會傳召錄供。