首相：落實民主基本元素 沒政治干預國會遴選法官

（布城10日馬新社訊）首相敦馬哈迪提醒全國人民，包括執政者及統治者，都必須遵守法律，因為這對恢復國家的法治是非常的重要。

“法治是落實民主制度的基本元素，而這不只限於選舉投票一環。”

他今日在首相署每月集會上指出，尊崇法治是國家原則之一，若不遵守法律，將會造成混亂，進而令到恢復進程難以執行。

不守法就混亂

“我們每個行為都必須依循法律與規則。不論是首相或統治者、部長、行政官員、警察和軍人，所有的行動都得遵守規則。若不依照條規，國家將會發生混亂。

“這非常重要，因為我們正在嘗試重建這個國家的政府。若不遵循法律，我們將無法完成改革，我們不能做出違法行為。”

馬哈迪指出，政府需要崇高且高尚的法律，同時必須維護公正不偏的法律。他說，沒有任何人可以因為權力而任意妄為，就算是統治者和執政者亦然，因為文明民族唯有接受法律與條規，才能夠繼續生活及發展國家。

他認為，真正保護人民、統治者和執政者的法律必須繼續與執行，至於不公平的法律則必須被廢除或修正。

“任何人都不能因為本身掌權就可以為所欲為，即使這個人是統治者或行政官，也都得遵循法治。”

他強調，社會各階層，從統治者到人民，在法律制度下是人人平等，沒有人可以宣稱自己凌駕於法律之上。

此外，馬哈迪指出，馬來西亞奉行三權分立，即立法權、行政權及司法權，因此沒有任何一方可以忽略另一方的權力。

奉行三權分立

“如果真的發生違法行為，就交由法官判斷有關事件是否真的抵觸法律。法官在公平執行職務時無需感到害怕。”

無論如何，他說，儘管現有的法律被視為不公平，但只要這個制度還存在，依然可以強制執法。

國會過濾法官人選

馬哈迪說，法官及特定職位的委任，日後將交由國會過濾人選，然後才提呈國家元首御准。

他說，法官人選過去沒有經過國會委員會審核，如今則將交由一個委員會去篩選法官候選人。

他說，法官候選人將先由國會遴選委員會和民選國會議員決定是否合適，確定的名單過後由國會提呈給國家元首。

“這是我們的方式，我們會遵守及尊重法律與條規。”

確定人選呈元首御准

希望聯盟在第14屆全國競選宣言中承諾進行司法改革，在沒有任何政治干預下，依據候選人的資歷與經驗委任法官。

過去對高等法院法官的任命，首相擁有最後的決定權。

馬哈迪指出，通過司法任命委員會，法官就能夠在無需擔心晉陞機會受影響的情況下作出公正的判決。

他說，法官無需害怕不被晉陞以及被邊緣化，一切以公正為先。法官必須不受到任何影響，他們不能夠參與政治或偏向任何家人或朋友，他們必須遵守法律。”

“如果有任何事情是違法的，就交由法官作出裁決。”